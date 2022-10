Pierwszy iPhone zlicytowany za rekordową kwotę. Zobacz dlaczego

Już chyba wiesz.

Na świecie nie brakuje kolekcjonerów, kupujących pewne rzeczy tylko po to, aby postawić je sobie na półeczce w oryginalnym, często nawet zafoliowanym opakowaniu. Nie mam tu na myśli osób gromadzących w ten sposób figurki Funko POP!, a raczej przedmioty, które stworzono po to, aby je rozpakować i... cóż, używać. Przeważnie w sieci napotykam się na oferty dotyczące sprzedaży klocków LEGO, ale nierzadko pojawiają się mniej oczywiste produkty. Oryginalnie zapakowane konsole do gier już widziałem, ale nie natknąłem się jeszcze chyba na kultowe modele telefonów i smartfonów. Jeden z nich sprzedano właśnie za dość astronomiczną kwotę.Apple zaprezentowało pierwszego iPhone'a w 2007 roku., znany także nieoficjalnie pod nazwą, szokował 15 lat temu 3,5-calowym ekranem o rozdzielczości 320x480 pikseli, wspierającym multidotyk. Sprzęt ten zrewolucjonizował rynek telefonów i -- cały świat. Szczęśliwi Ci, którzy kupili sobie egzemplarz tylko po to, aby trzymać go na półce w nierozfoliowanym pudełku. Mogą dziś dostać za niego małą fortunę.iPhone 1. generacji z 8 GB pamięci na dane został zlicytowany przez domu aukcyjny. Jego stan można z czystym sumieniem określić jako sklepowy. Pudełko w idealnym stanie spoczywało pod warstwą przezroczystej folii ochronnej. Sami zobaczcie:

iPhone 1. generacji z 8 GB pamięci na dane w folii to niezły rarytas dla każdego kolekcjonera ciekawych rzeczy. | Źródło: zrzut ekranu ze strony LCG AuctionsLicytacja wystartowała 30 września tego roku z pułapu 2500 dolarów (ok. 12 000 złotych), ale licytujący podbili ją do poziomu. Daje to w przeliczeniu. Przypominam, że premierowa cena iPhone 2G wynosiła 599 dolarów.Dziennikarze CNET policzyli, że za 39339,60 dolarów szczęśliwy nabywca mógł kupić sobie dowolny z poniższych zestawów produktów:Z pewnością nie zapłaciłbym tak ogromnej sumy za taki przedmiot kolekcjonerski, ale nie ukrywam, że chciałbym go mieć tylko po to, aby sobie na niego popatrzeć. Kawał historii, a pomyśleć, że minęło dopiero 15 lat... Ależ ten czas szybko leci, prawda? A wydaje się, że smartfony są z nami od zawsze.I to jest inwestycja, a nie jakieś tam NFT.Źródło: LCG Auctions