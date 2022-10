Czyżby Apple miało zupełnie nowy pomysł na iPada?

Firma ma pracować nad nowym akcesorium.



Wygląda na to, że w najbliższym czasie Apple może zdecydować się na jeszcze większe poszerzenie możliwości swoich tabletów. Mark Gurman z Bloomberga donosi, iż amerykańska firma pracuje nad akcesorium, które pozwoli zamienić iPada między innymi w centrum sterowania inteligentnymi gadżetami smart-home.



Na ile to faktycznie mogłoby zadziałać?



Nowa stacja dokująca od Apple dla iPada miałaby pozwolić tabletom z jabłkiem w logo stać się swoistym inteligentnym wyświetlaczem i jednocześnie głośnikiem. To wszystko miałoby działać podobnie do tego, co tworzy Amazon w ramach swoich tabletów Fire. Przedsiębiorstwo Jeffa Bezosa pozwala użytkownikom umieścić urządzenia na specjalnej stacji dokującej i zamienić je w inteligentny wyświetlacz.











fot. Unsplash.com



Oczywiście pamiętajcie, że warto brać te wszystkie plotki i informacje z przymrużeniem oka. Oprócz Marka Gurmana, ilość informacji na temat nowej stacji dokującej do iPada jest znikoma, tak więc nie wiadomo czy Apple w ogóle rozwija tego typu produkt.



Z drugiej strony, jeszcze w tym miesiącu na rynek ma trafić zupełnie nowy model iPada Pro z procesorem M2 oraz w dwóch wersjach do wyboru - z ekranem o przekątnej 11- oraz 12,9 cala.



Biorąc pod uwagę pomysły Apple, nowy dock do iPada zapewne zostanie wyceniony na horrendalną kwotę. Zawsze jednak znajdzie się ktoś, kto zdecyduje się go kupić. Sam pomysł nie jest bowiem zły.



/ fot. Unsplash.com