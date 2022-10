Nowy Doogee S96 GT wchodzi na rynek w przystępnej cenie

Nowa wersja dobrze przyjętego smartfona.

Doogee S96 Pro okazał się globalnym sukcesem dla marki - telefon pochwalić się może milionem sprzedanych egzemplarzy. Teraz firma wypuszcza na rynek smartfonz nadzieją, że uda mu się powtórzyć sukces poprzednika.S96 GT pracuje na 8-rdzeniowym procesorze MediaTek Heli G95 i nowym systemie operacyjnym Android 12. Na przodzie znajdziemy kamerkę o rozdzielczości 32 Mpix. S96 GT, tak jak jego poprzednik, wyróżnia się obecnością. Model zastosowany w tym smartfonie oferuje rozdzielczośćoraz większy zasięg widzenia –Jeżeli zaś chodzi o pamięć, to w S96GT znajdziemyi więcej miejsca na pliki dla użytkownika. W przypadku poprzednika było to 128 GB, zaś S96 GT oferuje ażPonadto S96 GT wyposażony został w baterię o pojemności, ładowarkę 24W i 6,22-calowy ekran LCD HD+ pokryty szkłem Corning Gorilla Glass. Smartfon wspiera NFC i nawigację satelitarną (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo), posiada programowalny przycisk, czytnik linii papilarnych oraz kamerkę główną 48 Mpix. Jak przystało na pancerny smartfon, spełnia on standardy wytrzymałościorazObecnie telefon w promocyjnej cenie dostępny jest w dwóch platformach –oraz. W tym pierwszym finalna cena wynosi $219.99 (1148,80 zł) w koszyku. Jeżeli zaś zdecydujemy się zakupić S96 GT za pośrednictwem Doogeemall, to możemy ostateczną cenę zniżyć do $199.99 (ok. 982 zł) korzystając z koduPodane ceny będą aktualne do 21 października. Po więcej informacji o Doogee S96 GT, odsyłamy na oficjalną stronę produktu Źródło: Doogee