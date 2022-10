Razer Edge oficjalnie. To handheld z Androidem do gier w chmurze

Razer Edge w wielu wersjach

Fani marki Razer doczekali się - firma znana z produkcji sprzętu gamingowego w końcu pokazała swój handheld z Androidem. Razer Edge 5G nadaje się do strumieniowego przesyłania gier m. in. za pośrednictwem Xbox Cloud Gaming lub Nvidia GeForce Now.Urządzenie zaprezentowano podczas RazerCon 2022. 15 października widzowie z całego świata zebrali się, aby zobaczyć CEO Razera, Min-Liang Tana, mówiącego o tym, jak Razer widzi przyszłość gier mobilnych, a także informującego o nowych produktach i kooperacji.Podczas RazerCon 2022 społeczność graczy dowiedziała się o wielu nadchodzących premierach produktów Razera, w tym o najlepszym androidowym przenośnym urządzeniu do gier - Razer Edge, o gamingowym fotelu premium - Razer Enki Pro Automobili Lamborghini Edition, o kolejnych słuchawkach Razera do PlayStation i Xboksa oraz o aktualizacji linii słuchawek Razer Kraken Kitty.Jak twierdzi producent, Razer Edge to pierwsze na świecie przeznaczone do gier urządzenie z tysiącami kompatybilnych, już od pierwszego dnia, tytułów AAA - niezależnie od tego, czy są to natywne gry na Androida, preinstalowane programy uruchamiające, takie jak Epic Games (Fortnite i Rocket League Sideswipe), usługi przesyłania strumieniowego w chmurze, takie jak Xbox Cloud Gaming (Beta) i Nvidia GeForce Now, czy opcje gry zdalnej oferujące dostęp do bibliotek z grami PC, takie jak Steam Link, Moonlight i Parsec.Urządzenie wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,8 cala i częstotliwości odświeżania 144 Hz przy rozdzielczości 2400x1080 FHD+. Na pokładzie znajdziemy 8GB RAM LPDDR5, 128GB pamięci UFS 3.1 (+ wsparcie dla MicroSD do 2TB), kamerę 5MP (1080p @60fps), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 i złącze audio 3.5mm (wbudowane w kontroler). Sprzęt napędza najnowsza platforma do gier -Snapdragon G3x Gen 1. Razer Edge może pochwalić się ośmiordzeniowym procesorem Kryo 3 Ghz z procesorem graficznym Adreno. Aby zapewnić długą pracę baterii, Razer Edge jest zasilany baterią o pojemności 5000 mAh.Razer Edge, dostępny zarówno w wersjach Wi-Fi, jak i Verizon 5G, będzie początkowo sprzedawany tylko na rynku amerykańskim w pakiecie z nowym Razer Kishi V2 Pro.Razer Edge 5G będzie dostępny wyłącznie w Verizon. O ostatecznej cenie i dostępności poinformuje firma Verizon.Razer Edge Wi-Fi wyceniono na, Razer Edge FOUNDERS EDITION kosztuje $499.99, a cena wersji 5G pozostaje nieznana.