Rower elektryczny w Biedronce. Opłaca się?

Zaskakujący produkt w ofercie Biedronki.

Rowery elektryczne cieszą się rosnącą popularnością, także w Polsce i również wśród amatorów kolarstwa, którzy wcześniej na sprzęt ze wspomaganiem elektrycznym spoglądali z lekką pogardą. To prawda, wciąż są drogie, ale w ofertach sklepów pojawia się coraz więcej propozycji nieco bardziej przystępnych cenowo. Taki właśnie rower zagościł niedawno w ofercie sklepu Biedronka. Mowa o "składaku", którym można podjechać szybko i bez męczenia się na zakupy, do szkoły lub pracy.Rower elektryczny w ofercie sklepu internetowego Biedronka Home to składak. Składakami nazywa się potocznie jednoślady ze składaną "na pół" ramą, które dzięki temu łatwo przechowywać na przykład w przestrzeni biurowej. Model Jobobike wyceniono na 5299 złotych, co czyni go jednym z tańszych rowerów elektrycznych dostępnych dziś w sprzedaży. Jak prezentuje się od strony technicznej?

Dla tego roweru istnieją dobre, tańsze alternatywy

Źródło: Biedronka HomePodstawową zaletą roweru Jobobike z Biedronki jest to, że według zapewnień producenta jest w stanie przejechać do 60 kilometrów na jednym ładowaniu. Mowa oczywiście o wspomaganiu elektrycznym silnikiem o zgodnej z przepisami mocy 250 W, zasilanym baterią o pojemności 10,4 Ah. Czy faktycznie da się osiągnąć taki wynik? To na pewno zależy od mocy wspomagania, którą da się personalizować.Rower elektryczny z Biedronki ma wyświetlacz LCD na kierownicy, 7 biegów, system hamulców ze światłem stop oraz amortyzowane widelec i siodełko. Brzmi dobrze? Są też mankamenty.Rower Jobobike ma małe, 16,5-calowe koła, co jednak może być zaletą, jeśli rower będzie przechowywany w biurze. Nie każdemu spodoba się też masa roweru, wynosząca aż 23,6 kilograma.W ofercie sklepu Decathlon widnieje elektryczny rower składany. Kosztuje mniej, bo 4499 złotych i waży mniej bowiem 18,6 kg. Wszystko to kosztem zasięgu. Producent w tym wypadku deklaruje już tylko 35 kilometrów zasięgu.Btwin Tilt 500 E. | Źródło: DecathlonJeszcze taniej, bo za 3999 złotych da się nabyć w Polsce rower elektryczny(dłuższej nazwy się nie dało?). Sprzęt ten legitymuje się zasięgiem na poziomie 45 kilometrów i masą wynoszącą jedyne 15 kilogramów. Koła w tym wypadku są mniejsze, ale odrobinę - 16-calowe.Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike. | Źródło: XiaomiCzy w świetle powyższych warto kupić rower elektryczny z Biedronka Home? Sam nie wiem. Musiałbym przetestować wszystkie trzy konstrukcje. Na pierwszy rzut oka dopłaca się głównie za baterię, w parze z którą idzie większa masa. Czy jednak ta jest aż tak dużym problemem? To pytanie, na które każdy musi odpowiedzieć sobie sam - jeśli nie nosisz roweru po schodach...Źródło: Biedronka Home