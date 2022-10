Amazfit Falcon oficjalnie zaprezentowany. To sportowy smartwatch premium

Ciekawy zegarek dla miłośników sportu.

Amazfit Falcon to pierwszy zegarek premium w ofercie Amazfit

Cena Amazfit Falcon

Amazfit powoli robi ze swoją ofertą smartwatchy to, co robiło przez dłuższy czas Xiaomi ze swoimi smartfonami. Coraz trudniej połapać się w kolejnych liniach inteligentnych zegarków wypuszczanych przez tego producenta do sprzedaży. Niedawno serwowaliśmy Wam testy Amazfit GTR 4 i Amazfit T-Rex 2, a dziś w ślad za marką informujemy o premierze urządzenia o nazwie Amazfit Falcon. To smartwatch typu rugged, o którym po raz pierwszy słyszeliśmy jeszcze w maju bieżącego roku.Źródło: AmazfitAmazfit Falcon to wzmocniony zegarek z nowej linii premium marki, zamknięty w tytanowej (TC-4) kopercie. Producent twierdzi, że stanowi ona idealną równowagę pomiędzy odpornością na uszkodzenia mechaniczne i elegancją. Obudowa przeszła 15 testów wytrzymałościowych i otrzymała certyfikację MIL-STD 810G, wraz z poświadczeniem jej szczelności do głębokości aż 200 metrów pod wodą.Źródło: AmazfitFalcon oferuje użytkownikowi dotykowy ekran, ale jego funkcjami można sterować także za pośrednictwem czterech tytanowych fizycznych przycisków. Amazfit postawił tu na 1,28-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 416x416 pikseli i jasnością 1000 nitów. Pokryty szafirowym szkłem (Sapphire Crystal Glass) jest odporny na zarysowania i wspiera technologię always-on display.Źródło: AmazfitNie zabrakło dwuzakresowego systemu GPS (L1 i L5), dla jeszcze dokładniejszego śledzenia użytkownika w lasach i w terenie zurbanizowanym. Producent chwali się opcją nawigowania po śladzie, jednak nie jest to w dzisiejszych czasach nic nadzwyczajnego, a przynajmniej nie w zegarkach czołowych producentów jak Garmin, a od niedawna także Apple (w Apple Watch Ultra).Amazfit Falcon ma oczywiście nadgarstkowy czujnik tętna, pomiar natlenienia krwi, jakości snu oraz stresu. Za jego pomocą można logować 150 rodzajów aktywności sportowych, przy czym zegarek automatycznie rozpoznaje osiem - zupełnie jak Amazfit GTR 4. Wszystkie wyniki śledzić da się bezpośrednio z poziomu zegarka lub aplikacji Zepp Amazfit Falcon wyposażono w łączność Wi-Fi 2,4 GHz oraz Bluetooth 5.0 BLE dla parowania z na przykład słuchawkami. Energii urządzeniu dostarcza bateria o pojemności 500 mAh, mająca zapewnić 2 tygodnie typowego użytkowania. Jej ładowanie do pełna zajmuje ok. 2 godziny.Źródło: AmazfitZegarek Amazfit ma masę 64 gramów. Można przyczepić do niego 22-milimetrowe paski - mocowanie wygląda na identyczne jak w smartwatchach markiAmazfit Falcon w Europie kosztuje(ok. 2410 złotych) i można go kupić m.in. we Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii, na przykład na Amazonie. Z tego serwisu z łatwością zamówicie go do Polski.Źródło: Amazfit