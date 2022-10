Baterie smartfonów Samsung puchną. YouTuber pokazuje skalę problemu

I've just found out that 3 of my Samsung phones' batteries have blown up because of the recent UK heatwave



Not a single other brand has pic.twitter.com/LI6Qrz8xSv — Arun Maini (@Mrwhosetheboss) July 27, 2022

Wygląda na to, że firma Samsung, topowy producent smartfonów na świecie, nie ma szczęścia do baterii w swoich urządzeniach (wszyscy pamiętamy wycofanie z rynku Galaxy Note 7 po serii eksplozji). W sieci pojawia się coraz więcej raportów na tematw starszych telefonach koreańskiej marki. Problem oczywiście nie jest nowy i może dotyczyć również innych producentów, ale wygląda na to, że sprzęt Samsunga jest wyjątkowo podatny na tego typu usterki. Skąd ten wniosek? Sprawa została dogłębnie przeanalizowana przez popularnego youtubera technologicznego prowadzącego kanałArun Maini od lat testuje smartfony i ma pokaźną kolekcję 600 urządzeń. Przechowuje je nawet w specjalnym pomieszczeniu, kolekcja ustawionych telefonów robi naprawdę duże wrażenie. Arun odkrył, że wiele starszych smartfonów marki Samsung z kolekcji zaczęło puchnąć. Co to oznacza? Obudowa telefonu rozszerzyła się, zazwyczaj dochodzi do odklejenia się plecków urządzenia. Na liście poszkodowanych smartfonów znajdziemy Galaxy Note 8, Galaxy S6 i S10, a nawet dość świeży Galaxy S20 FE.Po nagłośnieniu sprawy przez Aruna, wielu innych internetowych twórców odezwało się z podobnymi problemami.Pojawiły się głosy, że być może spuchnięta bateria wynika ze sposobu przechowywania smartfonów. Temperatura w pomieszczeniu należącym do prowadzącego kanał Mrwhosetheboss wynosiła około 22 stopnie Celsjusza. Szybko okazało się, że temperatura nie ma raczej związku z obrzękiem - osoby, które doświadczył podobnych problemów przechowywały smartfon w bardzo zróżnicowanych warunkach, od szuflady pod biurkiem, po chłodną piwnicę.YouTuber przyznaje, że smartfony z jego kolekcji nie są regularnie ładowanie. Dzieje się to sporadycznie, gdy potrzebuje danego urządzenia do porównania tworząc kolejne materiały wideo. Tutaj można upatrywać jednej z przyczyn, jeżeli smartfon jest całkowicie rozładowany, jego bateria może znacznie szybciej ulec uszkodzeniu. Producenci stosują nawet specjalne oznaczenia, wskazujące, ile lat ogniwo nie powinno sprawiać problemów w postaci mutacji czy wycieku niebezpiecznych chemikaliów.