Apple ma zapłacić 19 milionów dolarów kary. Znów poszło o ładowarki

Nie każdemu spodobał się pomysłna usunięcie ładowarek z pudełek z iPhone’ami. W szczególności pomysł ten nie spodobał się użytkownikom w Brazylii i tamtejszym sądom. Gigant został tam bowiem po raz kolejny ukarany grzywną.Tym razem przeciwko Apple orzekł sąd stanowy w, w odpowiedzi na pozew złożony przez. Ten nie dość, że nałożył na Apple karę w wysokości 100 milionów realów brazylijskich (19 milionów dolarów lub 94 milionów złotych), to nakazał zaopatrzenie wszystkich brazylijskich klientów, którzy kupililubw ciągu kilku ostatnich lat, w ładowarkę. Ba, sąd nakazał też, aby Apple ponownie dołączało ładowarkę do wszystkich nowych kupowanych smartfonów.Podobno sędzia prowadzący omawianą sprawę nazwał nieuwzględnienie ładowarek w pudełkach z nowymi smartfonami „nadużyciem”, które. Apple od dłuższego czasu toczy w brazylijskimi władzami spór w tej kwestii. W 2021 roku agencja ochrony konsumentów w São Paulo nałożyła na Apple grzywnę w wysokości około 2 milionów dolarów za usunięcie ładowarki z pudełka z iPhonem 12, informując firmę, że ta naruszyła brazylijski kodeks ochrony konsumentów.We wrześniu bieżącego roku brazylijskiewydało względem Apple zakaz sprzedaży iPhone’ów bez ładowarek. Nałożyło też na giganta grzywkę w wysokości 2,38 miliona dolarów i nakazało anulowanie rejestracji iPhone’a 12 w brazylijskiej narodowej agencji telekomunikacyjnej. Gigant póki co odwołuje się od tej decyzji.Rzecz jasna, Apple zamierza odwołać się też od najnowszej decyzji brazylijskiego sądu. Czy ostatecznie uda się mu wygrać sprawę? Biorąc pod uwagę dotychczasowe nastawienie brazylijskich władz do decyzji firmy, bardzo w to wątpię.Dla przypomnienia, Apple przestało łączyć swoje iPhone’y z zasilaczami w 2020 roku, począwszy od premiery iPhone’a 12. Tego kroku podjęto się, tłumacząc się kwestiami środowiskowymi. Firma twierdziła, że dzięki jej decyzji mniej ładowarek będzie trafiać na śmietnik i uda się zaoszczędzić 861 tysięcy ton miedzi, cynku i cyny.Brazylijskie Ministerstwo Sprawiedliwości jest niewzruszone tym rozumowaniem i uważa, że Apple może pomóc środowisku na inne sposoby, na przykład zastępując portyportami. Oczywiście, za kilka lat gigant będzie musiał to zrobić, albowiem Parlament Europejski zadecydował o uczynieniu USB-C jednolitym standardem ładowania Źródło: Ars Technica , fot. tyt. Unsplash/Dennis Cortes