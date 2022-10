Około 5,3 miliarda telefonów stanie się w tym roku elektrośmieciami

To niemała liczba.

Telefony komórkowe to większości miejsc na świecie produkt wszechobecny. Podobno na całym świecie w użyciu jest około 16 miliardów urządzeń tego typu. Oczekuje się, że spośród nich w tym roku prawie jedna trzecia zostanie wycofana z eksploatacji. To budzi obawy w pewnych kręgach zajmujących się recyklingiem.Eksperci spodziewają się, że okołozostanie wycofana z użytku w 2022 roku. Gdyby ułożyć te telefony jeden na drugim, ich wieża sięgałaby 120 razy wyżej niż wysokość, na której nad Ziemią orbitujeTelefony komórkowe, w tym smartfony, zawierają cenne materiały, takie jak złoto, srebro, miedź i pallad. Mimo to większość urządzeń, z których ludzie przestaną korzystać, trafi na lata do szuflad i szaf. Pozostała ich cześć znajdzie się w koszach na śmieci, skąd trafią na wysypiska śmieci lub do spalarni odpadów.Co ciekawe, telefony komórkowe zajmują czwarte miejsce wśród małych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które są najczęściej gromadzone w domostwach. Według badań przeprowadzonych między czerwcem a wrześniem 2022 roku wśród 8 775 gospodarstw domowych w sześciu krajach, w przeciętnym gospodarstwie domowym można znaleźć 74 e-produkty, w tym gadżety technologiczne takie jak telefony i tablety, a także urządzenia takie jak tostery i suszarki do włosów. Średnio 13 z nich to urządzenia niepotrzebnie gromadzone (dziewięciu nikt nie używa, a cztery są zepsute).Miejsce ponad telefonami komórkowymi zajmuje „mały sprzęt komputerowy”, czyli zewnętrzne dyski twarde, routery czy myszy. Na drugiej pozycji znajduje się, w tym żelazka, a na pierwszej drobna elektronika użytkowa i akcesoria – słuchawki, piloty od telewizorów i nie tylko.Większość ankietowanych stwierdziło, że przetrzymuje omawiane urządzenia, ponieważ wierzy, iż może ich ponownie użyć w przyszłości. 15 procent zadeklarowało, że zamierza sprzedać lub rozdać zgromadzone przedmioty, podczas gdy 13 procent wierzy, że przedmioty mają wartość sentymentalną, a 9 procent, że mogą być coś warte w przyszłości. Siedem procent respondentów stwierdziło, że nie wie, jak pozbyć się starego przedmiotu.No właśnie, co zrobić ze starą i nieużywaną elektroniką? Nie powinniśmy tak po prostu wyrzucać jej do kosza. Tak zwanenależy wyrzucać do specjalnych, przeznaczonych na nie, kontenerów lub oddawać do specjalnych punktów ich zbiórki. Na terenie wielu miast działają również firmy zajmujące się odbiorem i przetwarzaniem elektrośmieci.Warto też wspomnieć, że sklepy lub hurtownie przyjmują stare urządzenia elektroniczne podczas zakupu ich nowych odpowiedników. W Polsce mają obowiązek to robić.Jeżeli elektrośmieci nie trafią na zwykłe wysypisko i nie będą zalegać w domach, będzie istnieć większa szansa, że z czasem zostaną zrecyklingowane. Wówczas zawarte w nich cenne surowce będzie można ponownie wykorzystać.Źródło: WEEE Forum , fot. tyt. Pexels/Wendy Wei