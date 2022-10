Dzięki Dimensity 1080 aparaty 200MP staną się standardem

MediaTek zaprezentował nowy SoC.

MediaTek zaprezentował swój najnowszy układ SoC Dimensity 1080 dla smartfonów klasy średniej ze wsparciem dla technologii 5G. SoC zadebiutuje w czwartym kwartale 2022 roku i wniesie ze sobą między innymi obsługę aparatów o rozdzielczości 200 MP. Szykuje nam się zatem wysyp tanich smartfonów w nadchodzącym roku, których głównym punktem sprzedaży będzie właśnie rzeczony moduł aparatu. Niemniej, ten SoC to nie tylko ulepszona fotografia, a zatem warto pochylić się nad nim i zapoznać się ze specyfikacją.Firma MediaTek ogłosiła kolejny SoC klasy średniej, wspierający 5G dla smartfonów z systemem Android, o nazwie Dimensity 1080. W oparciu o arkusz specyfikacji jest to nieco poprawiona wersja MediaTek Dimensity 920, która ma na celu zasilanie urządzeń niższej klasy średniej w przedział około 300 dolarów. MediaTek twierdzi, że pierwsze smartfony z najnowszym chipsetem Dimensity 1080 zaczną pojawiać się na półkach sklepowych jeszcze w czwartym kwartale 2022 roku.Począwszy od procesora, MediaTek Dimensity 1080 ma sprawdzoną i przetestowaną konfigurację dwuklastrową z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 o taktowaniu dochodzącym do 2.6 GHz i sześcioma rdzeniami ARM Cortex-A55 z częstotliwością 2.0 GHz. Jest on wytwarzany przez TSMC w procesie litograficznym 6nm i wykorzystuje procesor graficzny ARM Mali G68 MP4. Na wyposażeniu jest rówineż MediaTek HyperEngine 3.0, który pozwala użytkownikom grać w gry na jednej karcie SIM obsługującej 5G i obsługiwać połączenia telefoniczne za pośrednictwem drugiej. Obsługiwana jest również pamięć LPDDR5 i dwupasmowa pamięć masowa UFS 3.1.MediaTek Dimensity 1080 może obsługiwać jeden czujnik aparatu 200 MP. Umożliwia użytkownikom nagrywanie filmów 4K HDR w czasie rzeczywistym. Dodatkowo obsługiwane są wyświetlacze o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Choć wydaje się to absolutnym minimum w 2022 roku, urządzenia z Dimensity 1080 prawdopodobnie spadną na niższy koniec spektrum cenowego i prawdopodobnie będą korzystać z panelu o niższej specyfikacji.Opcje łączności obejmują sieci SA/NSA sub-6 GHz 5G, agregację 2CC, Wi-Fi 6 i Bluetooth w wersji 5.2. MediaTek dorzucił również swoją jednostkę przetwarzania AI (APU) trzeciej generacji do Dimensity 1080. Brak obsługi mmWave 5G nie jest zaskakujący, biorąc pod uwagę, że sieć jest dostępna tylko na kilku lokalizacjach i zwykle zarezerwowana dla wyższej klasy urządzeń.Źródło: MediaTek / fot. tyt. MediaTek