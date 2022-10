Honor X40 GT już jest i pozamiatał konkurencję

Wydajny średniak w rozsądnej cenie.

Źródło: Honor

Specyfikacja Honor X40 GT

Źródło: Honor

Źródło: Honor

Źródło: Honor

Cena Honor X40 GT

Honor X40 GT to najnowszy członek urządzeń marki Honor, który jak sama nazwa i zarazem wygląd wskazują, nastawiony jest na gaming, a zatem wysoką wydajność. Ma w tym pomóc zeszłoroczny układ SoC współpracujący z nawet 19GB pamięci RAM i bardzo wysoka częstotliwość odświeżania ekranu. To wszystko i wiele więcej w bardzo rozsądnej cenie.Honor X40 GT zadebiutował w Chinach. Jest to najnowsza propozycja z serii X40 po standardowej wersji, która zadebiutowała w zeszłym miesiącu. Najnowsza oferta obejmuje sporo udoskonaleń w stosunku do wariantu standardowego. Zdecydowanie warto się zatem nim zainteresować, gdyż cena jest dość atrakcyjna i podważa sens zakupu ubiegłorovznego flagowca.Honor X40 GT został wyposażony w układ SoC Snapdragon 888 w wersji podstawowej. Wykonany został w 5nm procesie litograficznym i złożony z ośmiordzeniowego procesora. Ma jeden rdzeń Kryo 680 Prime (oparty jest na architekturze Cortex-X1 firmy ARM) o taktowaniu maksymalnym 2,84 GHz, kolejne trzy rdzenie Kryo 680 [email protected] ,42 GHz (ARMCortex-A78) i cztery Kryo 680 Silver (ARM Cortex-A55) pracujące z częstotliwością taktowania 1,80 GHz.Do tego dochodzi jeszcze układ graficzny Adreno 660, współpracujący z 12GB pamięci RAM typu LPDDR5. Smartfon oferuje również szybki standard pamięci masowej UFS 3.1, a pojemność wynosi 256GB. Warto jeszcze wspomnieć, że producent oferuje wirtualizację pamięci RAM o dodatkowe7GB, która jest pozyskiwana z pamięci masowej urządzenia. A zatem Honor X40 GT oferuje teoretycznie nawet 19GB pamięci RAM.Honor X40 GT oferuje 6.81-calowy wyświetlacz LCD typu IPS o rozdzielczości FHD+ (2388 x 1080 pikseli) z częstotliwością odświeżania 144 Hz i częstotliwością próbkowania dotykowego 480 Hz. I choć są to parametry naprawdę na wysokim poziomie, to jednak ogromna szkoda, że mamy tutaj regres technologii wykonania ekranu, względem standardowego modelu Honor X40 5G Urządzenie posiada również 8-warstwową grafitową podkładkę chłodzącą, która potrafi schłodzić powierzchnię telefonu nawet o 1 stopień Celsjusza. Zajmuje w smartfonie ponad 4000 mm², co daje całkowitą powierzchnię związaną z chłodzeniem równą 16300 mm².Całkiem fajnie prezentujący się moduł aparatu w kształcie koła, składający się z trzech obiektywów i lampy błyskowej zawiera 50-megapikselowy aparat główny ze światłem f/1.8 i dwie kamery pomocnicze o rozdzielczości 2 MP - obiektyw do głębi, a drugi do makrofotografii. Wewnątrz okręgu znajduje się branding „GT”. Selfie dedykowany został natomiast moduł 16 MP.Energię w Honor X40 GT dostarcza akumulator o pojemności 4800 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 66W (mniejsza pojemność o 300 mAh i szybsze ładowanie o 26W względem standardowego modelu). Jest oczywiście kompletne zaplecze komunikacyjne z dwuzakresowym WiFi na czele i port USB typu C i złącze słuchawkowe. Pod względem oprogramowania Honor X40 GT działa na MagicUI 6.1 opartym na systemie Android 12.Na koniec dodam jeszcze, że na prawym boku umieszczono włącznik ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych, a dźwięk dostarczają stereofoniczne głośniki.Sugerowana cena detaliczna za Honor X40 GT zaczyna się od 2099 juanów (około 1441 zł) za podstawowy wariant 8 GB + 256 GB, podczas gdy model 12 GB + 256 GB kosztuje 2399 juanów (~ 1647 zł). Urządzenie oferowane jest w kolorach Racing Black, Midnight Night Black i Titanium Empty Silver.Źródło: Honor / fot. tyt. Honor