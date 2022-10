NVIDIA anulowała premierę RTX 4080 12 GB. Co tu się...

Kuriozalna sytuacja.

Mówiąc w języku internetowym:, a teraz robi wszystko, żeby to zatuszować. W trakcie premiery kart graficznych zobaczyliśmy nie tylko flagowego, ale także nieco tańszegow aż dwóch wersjach. Słabsza z nich była na tyle słaba, że powinna raczej nazywać się GeForce RTX 4070, by nie wprowadzić żadnego konsumenta w błąd. NVIDIA przez blisko trzy tygodnie musiała mierzyć się z krytyką, by teraz... zrezygnować z premiery słabszej z konstrukcji.Oj, działo się już po premierze najnowszych GPU NVIDIA. Najpierw NVIDIA podniosła cenę sugerowaną GeForce RTX 4090 , jeszcze przed jej sklepową premierą, a teraz anulowała sklepowy debiut GeForce RTX 4080 12GB. To sytuacja absolutnie bezprecedensowa.- czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym NVIDIA. Krótkim, ale konkretnym.Różnice pomiędzy NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB oraz NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB były tak duże, że wiele osób sugerowało, iż RTX 4080 12GB powinien nosić miano RTX 4070. NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB to 9728 rdzeni CUDA, taktowanie Boost 2,51 GHz oraz 16 GB pamięci GDDR6X na szynie 256-bitowej. NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB z kolei oferuje 7680 rdzeni CUDA, taktowanie Boost wynoszące 2,61 GHz oraz 12 GB pamięci GDDR6X na szynie 192-bitowej. Różnica w cenie byłą duża (7049 złotych vs 5299 złotych), ale nie zmieniało to faktu, że coś jest nie tak.Źródło: mat. własny, NVIDIA