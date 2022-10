Ceny Pixel 7 i 7 Pro w Polsce to nieśmieszny żart. X-kom, dajcie spokój

Cena nie bierze się jednak znikąd.

Smartfony Google Pixel 7 i Pixel 7 Pro zostały zaprezentowane 6 października 2022 roku, równolegle z nowym zegarkiem Pixel Watch. Już wtedy wiedzieliśmy, że nie zadebiutują one w Polsce, a przynajmniej w oficjalnym kanale sprzedaży. 40 milionowe europejskie państwo nie stoi najwyraźniej wysoko na liście priorytetów firmy, która uważa zapewne, że jej smartfony są zbyt drogie jak na ten rynek. Wiedzieliśmy, że nowe urządzenia z serii Pixel pojawią się mimo to w polskich sklepach, ale nie spodziewaliśmy, że sprzedawcy aż tak zaszaleją z cenami.Przypomnę ceny smartfonów Google Pixel 7, te europejskie, abyście wspólnie ze mną zaśmiali się, spoglądając na ofertę sieci sklepów X-Kom. Uwaga, ceny smartfonów Pixel 7 w strefie euro wynoszą:A ile smartfony Google Pixel 7 kosztują w Polsce?HA, HA, HA.Skąd wynika wyższa cena? To akurat dość proste: sprzedawca musi zapewnić kupującym wsparcie gwarancyjne, które nie jest tanie. X-Kom musi naprawiać urządzenia we własnym zakresie, dając na nie 24 miesiące gwarancji sprzedawcy. Za tego rodzaju obsługę sklep po prostu musi liczyć sobie "ekstra". Z drugiej strony... Skoro Google nie opłaca się sprzedawać smartfonów w Polsce taniej, to czy sieci X-Kom opłaci się je sprzedawać drożej?Nie wydaje mi się, aby dużo osób chciało zapłacić odpowiedniowzględem urządzeń, które z łatwością da się zamówić w Niemczech. I przypuszczam, że z równą łatwością reklamować w tamtejszym sklepie.Wynikami sprzedaży sklep zapewne się nie pochwali, więc wszystko pozostanie w sferze domysłów...Źródło: mat. własny