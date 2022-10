Apple Watch 8 vs Apple Watch SE - porównanie. Różnice są, ale nie tak duże

Czy warto dopłacić do droższego modelu?

Wyświetlacz

Koperta

Czujniki

Bateria i ładowanie

Zegarki łączy na szczęście bardzo dużo

Apple Watch 8 czy Apple Watch SE - który wybrać?

Różne warianty Apple Watch Series 8. Jest ich znacznie więcej! | Źródło: AppleTutaj dochodzimy do pierwszej z różnic. Oba urządzenia wykorzystują wyświetlacze LTPO OLED Retina o jasności. Diabeł tkwi w szczegółach. W modelu Apple Watch 8 zastosowano wzmocnione szkło, chroniące dodatkowo sprzęt przed upadkami. Do tego droższe z urządzeń oferuje tryb, powodujący wprawdzie szybsze rozładowywanie się baterii, ale... dzięki niemu widać przynajmniej, że mamy na ręku zegarek, a nie ciemny kawałek szkła. Wyświetlacz pozostaje włączony przez cały czas i lekko przygaszony - o ile właściciel zegarka tego zapragnie. Co kto lubi.Apple Watch Series SE. | Źródło: AppleApple Watch SE 2022 sprzedawany jest w aluminiowej kopercie o rozmiarzelub. Apple Watch Series 8 jest nieco większy, a konsument może wybierać pomiędzy kopertamiwykonanymi z aluminium lub stali nierdzewnej. Za Apple Watch 8 z kopertą ze stali nierdzewnej trzeba jednak zapłacić co najmniej 4199 złotych. W przypadku droższego modelu w specyfikacji widnieje ponadto odporność na pył klasyApple Watch SE brakuje niektórych czujników obecnych w Apple Watch Series 8. Korzystający z tańszego zegarka nie skorzystają z(pomiar tlenu we krwi), apki dooraz podwójnego czujnika, pomagającego skuteczniej śledzić cykl owulacji kobietom.Apple Watch 8. | Źródło: AppleW Watch SE znajdziemy system pomiaru tętna z nadgarstka 2. generacji, w Watch 8 zaś - 3. generacji. Nasze testy pokażą, czy dzielą je zauważalne różnice.Zegarki Apple Watch nigdy nie słynęły z długiego czasu pracy na baterii. Korzystam na co dzień z Apple Watch Ultra i pomimo że firma z Cupertino chwali się długim czasem pracy na baterii, jako użytkownik sprzętu Garmina traktuję to z lekkim przymrużeniem oka. 2,5 dnia działania z dwoma godzinnymi treningami to wynik niezły tylko jak na Apple. Apple Watch 8 i Apple Watch SE osiągają znacznie słabsze wyniki.Liczba różnych pasków do wyboru jest porażająca! Do wyboru są różne materiały. | Źródło: AppleW Apple Watch 8 czas pracy na baterii sięgatylko za sprawą trybu. Bez niego jest to maksymalnie, podobnie jak w modelu Apple Watch SE, który trybu Low Power Mode nie wspiera. Na otarcie łez użytkownicy Apple Watch 8 skorzystają z szybkiego ładowania. Posiadacze Apple Watch SE niestety nie. W obu przypadkach ładowanie jest bezprzewodowe, miło.Jako że jest to artykuł o różnicach możecie odnieść wrażenie, że zegarki dzieli przepaść. Nic bardziej mylnego, bowiem Apple Watch SE oferuje mnóstwo flagowych funkcji, będących wizytówką najnowszej serii smartwatchy Apple.Oba zegarki mają system nawigacji satelitarnej z nawigowaniem po punktach trasy oraz śladzie. Oba oferują użytkownikom opcje takie jak wykrywanie upadku, wykrywanie wypadków, żyroskop, międzynarodowe połączenia alarmowe, alarmowe SOS, powiadomienia o zbyt wysokim lub niskim tętnie, arytmii oraz sprawności kardio. W obu można też pływać (wododporność 50 m). Wreszcie, oba modele sprzedawane są w wariantach z łącznością komórkową, czyli obsługą kart eSIM, za symboliczną dopłatą względem wersji podstawowych.Jak widzicie, jest w czym wybierać. | Źródło: AppleAch, no i ekrany. Oba prezentują się fenomenalnie. Szczerze? Moim zdaniem always-on to luksus, dość mocno drenujący baterię, choć… Cóż, to prawda, ciągle włączony wyświetlacz prezentuje się fenomenalnie.Myślę, że dla wielu osób różnice pomiędzy obydwoma zegarkami okażą się na tyle niewielkie, że zdecydują się na model podstawowy. Niektórzy mogą stwierdzić, że za małą dopłatą w Apple Watch Series 8 otrzymuje się znacznie więcej. Porównanie powstało po to, aby każdy mógł ocenić, które urządzenie jest dla niego.Czasem mniej znaczy więcej, pamiętajcie. :) Wszyscy lubimy płacić za funkcje, z których później nie korzystamy.Powodzenia w wyborze.Źródło: mat. własny