Honor 80 Pro+ w przygotowaniu. Flagowiec na miarę tego roku

Źródło: Honor

Źródło: Honor

Dość interesująca seria smartfonów Honor 70 została zaprezentowana w maju tego roku, a po internecie już krążą plotki o nadchodzącej rodzinie Honor 80. Oczekuje się, że w ofercie znajdą się trzy smartfony — Honor 80, Honor 80 Pro i Honor 80 Pro+. Z najnowszych przecieków opublikowanych przez Digital Chat Station jasno wynika, że Honor 80 Pro+ będzie smartfonem flagowym, w którym zastosowane zostaną jeden z najlepszych obecnie podzespołów. Czego zatem możemy się spodziewać?Według Digital Chat Station trwają prace nad nowym urządzeniem Honor z wyświetlaczem AMOLED o rozdzielczości 1.5K. Podobno smartfon ma zastosowany elastyczny wyświetlacz, aczkolwiek jest wielce prawdopodobne, że odnosi się to bardziej do zakrzywienia dłuższych krawędzi, aniżeli faktycznie elastycznego panelu, jaki obecny jest choćby w Motoroli RAZR 2022 , czy też vivo X Fold.Najnowszy smartfon marki ma wykorzystywać układ SoC Snapdragon 8+ Gen 1, zapewniając lepszą wydajność i efektywność w porównaniu z poprzednikiem. Telefon będzie również wyposażony w maksymalnie 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i do 256 GB pamięci na dane typu UFS 3.1. Będzie to zatem typowy zestaw, który obecnie można spotkać w większości flagowych smartfonów.Co więcej, ujawniono, że Honor 80 Pro+ będzie miał obsługę ładowania o mocy 100W. Nie określono jednak pojemności akumulatora, aczkolwiek powinna ona oscylować w granicach 5000 mAh. Mocnym akcentem będzie również 200-megapikselowy aparat główny, który obecnie został zastosowany tylko przez dwie marki - Motorolę i Xiaomi . W obu przypadkach wykorzystano sensor ISOCELL HP1 firmy Samsung. To sensor 1/1.22″ z przysłoną obiektywu f/1.95, który posiada optyczną stabilizację obrazu i łączenie pikseli 16 w 1. Aparat 200 MP jest w stanie łączyć piksele do rozmiaru 2,56 um w domyślnej rozdzielczości 12.5 MP. Główny aparat może nagrywać filmy w rozdzielczości do 8K z prędkością do 30 kl./s.Oczekuje się, że wraz z flagowym smartfonem Honor 80 Pro +, zadebiutuje także Honor 80 i Honor 80 Pro. Ten pierwszy ma wykorzystywać chipset firmy MediaTek - Dimensity 1080, a w drugim Honor postawi na średniopółkowego Snapdragona 778G, który nastawiony jest na gaming.Te układy pokazuję, że smartfony powinny zadebiutować w niedługim czasie, gdyż w innym wypadku Honor powinien wybrać coś bardziej atrakcyjnego wydajnościowo i zarazem nowego, w tym Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 lub chociaż Snapdragon 6 Gen 1 . Tym bardziej że standardowy Honor 70 pracuje właśnie na układzie Snapdragon 778G 5G Plus, co oznaczałoby, że najnowszy model z Pro w nazwie, będzie gorszy pod względem wydajności od wariantu podstawowego z tego roku.Flagowy Honor 70 Pro+ wykorzystuje chipset MediaTek Dimensity 9100 w połączeniu z maksymalnie 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci UFS 3.1. Energię dostarcza ogniwo o pojemności 4600 mAh ze wsparcime dla technologii szybkiego ładowania o mocy 100 W. Urządzenie posiada wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala oferujący rozdzielczość QHD+ i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Do tego ma zestaw trzech obiektywów na tylnym panelu z głównym obiektywem 54 MP.Źródło: weibo / fot. tyt. Honor