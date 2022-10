Motorola z nowym dyrektorem ds. marketingu na region EMEA

Motorola całkiem niedawno wprowadziła na polski rynek nowe smartfony z serii Motorola Edge 30, w tym testowany przez nas model Jutta Peinze, która wcześniej związana była z czołowymi firmamy z branży technologicznej.,



Motorola całkiem niedawno wprowadziła na polski rynek nowe smartfony z serii Motorola Edge 30, w tym testowany przez nas model Motorola Edge 30 Fusion , który zbiera naprawdę dobre oceny ze strony recenzentów. W oczekiwaniu na nowe produkty dowiedzieliśmy się, że firma ma dyrektora ds. marketingu w dziale Mobile Business Group (MBG) w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Stanowisko objęła, która wcześniej związana była z czołowymi firmamy z branży technologicznej.,Jak czytamy w oficjalnym komunikacje, Jutta Peinze może pochwalić się poand 20-letnim doświadczeniem w branży. Przed przejściem do MBG była dyrektorem ds. marketingu w firmie Asus. Wcześniej zgromadziła imponujące doświadczenie w branży urządzeń mobilnych w firmach Nokia i Huawei.W Motorola Jutta Peinze będzie odgrywać kluczową rolę w zwiększaniu dynamiki rozwoju działu EMEA MBG w zakresie opracowywania przez markę strategii. Hiperrozwój działu EMEA MBG następuje po niezwykle udanym roku finansowym 2021/2022, dzięki któremu region EMEA nabrał kluczowego znaczenia dla marki Motorola.

Jutta Peinze objęła funkcję dyrektora ds. marketingu Motorola / foto. Motorola



Z prawdziwą przyjemnością dołączam do zespołu Motorola w tak fascynującym okresie, w którym marka wykazuje znaczący potencjał wzrostowy w całym regionie EMEA - powiedziała Jutta Peinze. Uważam, że marka ma obecnie najsilniejszą pozycję w swojej historii, by zaspokoić zapotrzebowanie na rynku dzięki szerokiej ofercie urządzeń oraz osiągnąć hiperrozwój w całym regionie. Cieszę się, że będę mogła połączyć swoje wieloletnie doświadczenie w sektorze technologicznym i mobilnym z pasją do kierowania dynamicznym zespołem oraz rozwijaniem aktualnej pozycji Motorola jako lidera rynku i zaspokajaniem aspiracji firmy związanych ze wzrostem. - skomentowała Jutta Peinze.



Warto przypomnieć, że Motorola wchodzi w skład Intelligent Devices Group firmy Lenovo. Jest to globalny dział obejmujący jednostki PC and Smart Devices oraz Mobile Business Group. W ofercie tego działu znajdują się produkty, rozwiązania, oprogramowanie i usługi: od komputerów i smartfonów po inteligentne rozwiązania do współpracy oraz rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej (AR/VR).