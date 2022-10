Gamingowa mysz AOC Agon AGM600 z Nvidia Reflex minimalizuje input lag

Myszki dla graczy powinny być wygodne, z dokładnym sensorem, wytrzymałymi przełącznikami, szybkim czasem reakcji i (jeśli lubimy) charakterystycznym kolorowym podświetleniem. W przypadku myszki Agon AGM600 aspekt jak najmniejszego opóźnienia jest jeszcze mocniej zaakcentowany dzięki wsparciu dla technologii Nvidia Reflex z Latency Analyzerem.



Szybki sensor Pixart PWM3389 i aż 10 konfigurowalnych przycisków, a na deser podświetlenie RGB

Podstawą przewodowej myszki Agon (marka należy do rodziny znanej z monitorów firmy AOC) jest optyczny sensor Pixart PWM3389 o rozdzielczości 16000 DPI. Częstotliwość próbkowania wynosi 1000 Hz (typowy czas reakcji 1 ms), a przełączniki wbudowane w lewy i prawy przycisk to Kailh o wytrzymałości 80 milionów użyć. Kontroler Agon AGM600 dostał certyfikację technologii Nvidia Reflex i wsparcie Nvidia Reflex Latency Analyzer. Dzięki temu po sparowaniu jej ze zgodnymi monitorami (np. Agon Pro AG254FG czy Agon Pro AG274QG) można jeszcze bardziej obniżyć sumaryczne opóźnienie i dokładnie zmierzyć input lag od momentu aktywacji przycisku do reakcji obrazu na matrycy. Rozwiązanie przyda się zaawansowanym graczom czy wręcz profesjonalnym zawodnikom.





Od spodu widać przycisk przeznaczony do zmiany dwóch wbudowanych profili myszki / Foto: AOC



Poza tym w AOC Agon AGM600 mamy też dodatkowe trzy przyciski na boku (jeden domyślnie aktywuje tryb snajperski zmieniający chwilowo rozdzielczość pracy) oraz dwa przy głównym lewym na górze urządzenia. Pod metalową rolką mamy też kolejne dwa odpowiadające za regulację DPI. Łącznie daje to aż 10 w pełni programowalnych przycisków. Jako że mamy do czynienia z typowym gamingowym sprzętem, nie mogło zabraknąć podświetlenia LED RGB, a w zasadzie mowa nawet o ARGB.



Poza tym w AOC Agon AGM600 mamy też dodatkowe trzy przyciski na boku (jeden domyślnie aktywuje tryb snajperski zmieniający chwilowo rozdzielczość pracy) oraz dwa przy głównym lewym na górze urządzenia. Pod metalową rolką mamy też kolejne dwa odpowiadające za regulację DPI. Łącznie daje to aż 10 w pełni programowalnych przycisków. Jako że mamy do czynienia z typowym gamingowym sprzętem, nie mogło zabraknąć podświetlenia LED RGB, a w zasadzie mowa nawet o ARGB.

Mysz AOC Agon AGM600 ma aż 10 programowalnych przycisków / Foto: AOC



Wbudowana pamięć pozwala na zapisanie dwóch profili (przełącznik znajduje się na spodzie, nie tracimy dokładnych ustawień po wpięciu do innego PC), a ich konfiguracja i edycja schematu podświetlenia może być realizowana za pomocą aplikacji AOC G-Tools. Program jest zgodny także z innymi urządzeniami AOC i submarki Agon. Konstrukcja Agon AGM600 powinna pozwalać na wygodne korzystanie z chwytów pam i claw. Jej boki zostały pokryte silikonem dla lepszego ułożenia w dłoni. Niestety nowa mysz Agon jest przeznaczona tylko dla praworęcznych graczy z racji jej jednostronnego wyprofilowania. Urządzenie mierzy 180 x 125 x 55 mm i waży 115 g.



Propozycja AOC Agon jest całkiem nieźle wyceniona jak na tak dużą mnogość funkcji

Myszka AOC Agon AGM600 powinna być dostępna w sklepach już w tym miesiącu. Producent ustalił jej sugerowaną cenę na 249 złotych oraz oferuje dwuletnią gwarancję. Jak na zaawansowaną mysz z aż 10 konfigurowalnymi przyciskami, podświetleniem LED RGB i wsparciem dla Nvidia Reflex, to naprawdę rozsądne pieniądze.



Zobacz również: Marka Endorfy zastąpi SilentiumPC i SPC Gear. Nowe zasilacze do 1000W, AiO i inne produkty



Źródło i foto: AOC Agon Wbudowana pamięć pozwala na zapisanie dwóch profili (przełącznik znajduje się na spodzie, nie tracimy dokładnych ustawień po wpięciu do innego PC), a ich konfiguracja i edycja schematu podświetlenia może być realizowana za pomocą aplikacji AOC G-Tools. Program jest zgodny także z innymi urządzeniami AOC i submarki Agon. Konstrukcja Agon AGM600 powinna pozwalać na wygodne korzystanie z chwytów pam i claw. Jej boki zostały pokryte silikonem dla lepszego ułożenia w dłoni. Niestety nowa mysz Agon jest przeznaczona tylko dla praworęcznych graczy z racji jej jednostronnego wyprofilowania. Urządzenie mierzy 180 x 125 x 55 mm i waży 115 g.Myszka AOC Agon AGM600 powinna być dostępna w sklepach już w tym miesiącu. Producent ustalił jej sugerowaną cenę na 249 złotych oraz oferuje dwuletnią gwarancję. Jak na zaawansowaną mysz z aż 10 konfigurowalnymi przyciskami, podświetleniem LED RGB i wsparciem dla Nvidia Reflex, to naprawdę rozsądne pieniądze.Źródło i foto: AOC Agon

Wyczynowy sprzęt dla profesjonalnych graczy.