Microsoft Fall Event 2022: Microsoft pokazał nowe urządzenia Surface i nie tylko

Kolejna generacja sprzętu giganta w końcu bez tajemnic.

Surface Pro 9

Surface Studio 2+

Nowa aplikacja dla twórców w Microsoft 365

Surface Laptop 5 to też w końcu procesory, zbudowane na platformie. Konsumencka edycja urządzenia będzie sprzedawana z procesoremw przypadku wersji 13,5-calowej i z procesorem Intel Core i7-1255U w przypadku wersji 15-calowej. Biznesowa otrzyma zaśw wersji 13,5-calowej oraz i7-1265U w wersji 15-calowej. Wszystkie te procesory będą współpracować ze zintegrowaną z nimi kartą graficznąNastępca Surface Laptop 4 ma również zaoferować jeszcze dłuższy czas pracy na baterii – do 18 godzin w wariancie 13,5” i do 17 godzin w wariancie 15”, przy „typowym” użytkowaniu. Urządzenie będzie poza tym posiadać kości RAMzamiast LPDDR4x (8 GB, 16 GB lub 32 GB pamięci do wyboru) i nareszcie port USB-C zW ramach swojego wydarzenia Microsoft wyjawił światu również– nową wersję swojego urządzenia 2w1, łączącego w sobie cechy laptopa i tabletu. Następca Surface Pro 8 będzie oferowany z nowymi procesorami, opcjonalną łącznością 5G i w wielu wersjach kolorystycznych.Surface Pro 9 nie wprowadza względem Pro 8 żadnych zmian w kwestii rozmiaru ekranu, jego rozdzielczości czy częstotliwości odświeżania. Wyświetlacz otrzymał jednak wsparcie dlazamiast klasycznego Dolby Vision i został pokryty ochronnymSurface Pro 9 również będzie wyposażony w procesyzbudowane na platformie, współpracujące ze zintegrowaną kartą graficzną. Do wyboru będą Intel Core i5-1235U lub i7-1255U w wersji konsumenckiej oraz Intel Core i5-1245U lub i7-1265U w wersji biznesowej. Wariant urządzenia z łącznością 5G będzie wykorzystywał jednak układbazujący na, wraz z kartą graficznąCo ciekawe, „zwykła” wersja Surface Pro 9 będzie posiadać pamięć LPDDR5x, podczas gdy wersja z 5G pozostanie przy LPDDR4x. Wersję bez 5G Microsoft pozwoli zakupić z 8 GB, 16 GB lub 32 GB RAM, natomiast wersję 5G tylko z 8 GB lub 16 GB RAM. Wersja 5G zaoferuje też maksymalnie 512 GB przestrzeni dyskowej w porównaniu z nawet 1 TB przestrzeni dyskowej w wersji bez 5G.Ostatnim z urządzeń Surface pokazanych przez Microsoft była też ulepszona wersja komputera Surface Studio 2 –. Czym ta się charakteryzuje?Po pierwsze, ekran Surface Studio 2+ obsługuje już technologię. Główna zmiana dotyczy jednak obsługiwanej grafiki. Surface Studio 2 zawiera bowiem kartę graficzną(w wariancie laptopowym) z 6G pamięci GDDR6. Procesor niestety nie został zastąpiony procesorem 12. generacji. Zamiast Intel Core i7-7820HQ mamy tu bowiemtylko nieco wydajniejszyNa szczęście, Surface Studio 2+ w przeciwieństwie do Surface Studio 2 posiada porty USB-C z Thunderbolt 4 i obsługujePrezentacja Microsoftu nie była poświęcona tylko i wyłącznie sprzętowi. Jej część przeznaczono na podzieleniu się nowymi informacjami o oprogramowaniu firmy. W szczególności gigant skupił się na ulepszeniach usługiOd teraz na liście aplikacji udostępnianych użytkownikom w ramach subskrypcji Microsoft 365 znajduje się aplikacja. Jest to darmowy edytor wideo, który od jakiegoś czasu jest też preinstalowany na komputerach z systemem Windows 11.Microsoft zapowiedział też zupełnie nową aplikację przeznaczoną dla twórców –. Designer to program służący do tworzenia graficznych projektów, który wykorzystuje rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, w tym opracowaną przezSI. Oznacza to, że pozwoli on szybko generować obrazy przy minimalnym wysiłku. Microsoft planuje nawet dokonać integracji aplikacji Designer z przeglądarką Microsoft Edge. Już udostępniono jednak stronę internetową , na której można wypróbować niektóre z funkcji, które będzie posiadać.