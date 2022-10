Inteligentne urządzenia dla zwierząt od Xiaomi już w Polsce. Chcę jedno z nich

Użyteczne gadżety.

Xiaomi Smart Pet Fountain

Xiaomi Smart Pet Food Feeder

Xiaomi wprowadza do polskich sklepów dwa nowe urządzenia, które powinny zainteresować właścicieli kotów oraz psów. Mnie jako posiadacza dwójki kotów zainteresowały tym bardziej, że miałem już okazję sprawdzić ich możliwości na żywo, na przedpremierowym pokazie w Warszawie . Mowa o inteligentnym podajniku karmy Xiaomi Smart Pet Food Feeder i poidełku Xiaomi Smart Pet Fountain, stanowiącym coś na kształt niewielkiego strumyczka ze źródełkiem.Zacznę od tego, co muszę sprawić swoim kotom. Nie wiem czy Wasze psy i koty zachowują się podobnie, ale moje kotki wprost uwielbiają pić wodę z kranu. Oczywiście jest to dość kłopotliwe, bo każdorazowo muszę podejść, aby udostępnić im krynicę ulubionego napoju. Xiaomi Smart Pet Fountain rozwiązuje ten problem, filtrując przy tym ciecz. przez 4-stopniowy zestaw filtrów.Xiaomi Smart Pet Fountain serwuje zwierzakowi filtrowaną wodę w formie strumyczka, płynącego pod kątem 7 stopni do miseczki. Poidełko wykrywa ruch zwierzęcia i włącza się tylko wtedy, jeśli zachodzi taka potrzeba. Oczywiście można włączyć go na stałe.Co gdy skończy się woda? Tu do akcji wchodzi inteligentny wyłącznik, który przerywa pracę pojnika także wtedy, gdy zwierzę kończy picie i odejdzie. Pojemność zbiornika na wodę to 2 litry.Xiaomi zabezpieczyło urządzenie tak, aby nie zrobić krzywdy żadnemu czworonogowi wskutek niespodziewanej awarii. Przewód zasilający znalazł się w nylonowym oplocie, co uniemożliwia podgryzienie. Gumowe podstawi chronią przed przesuwaniem poidełka i rozlewaniem wody.Po połączeniu z apką Xiaomi Home właściciel może sprawdzać stan wody lub odczytywać powiadomienia o konieczności wyczyszczenia filtrów.Cena Xiaomi Smart Pet Fountain toDruga z propozycji to coś dla osób zostawiających czworonogi w czterech ścianach podczas wyjścia do pracy lub na przykład weekendowego wyjazdu (tu mam na myśli koty). Xiaomi Smart Pet Food Feeder to zautomatyzowany, wodoodporny podajnik karmy ze stalową miską, zabezpieczeniem przed wyjadaniem oraz opcją ustalania harmonogramów karmienia suchą karmą poprzez apkę Xiaomi Home.Użytkownik może dostosować pory karmienia i wielkość porcji, dzięki czemu zwierzak nie będzie głody. Pojemnik działa nawet bez prądu i internetu, bo dysponuje zasilaniem bateryjnym - te trzeba dokupić osobno.Maksymalna wielkość kęsa karmy to 12 mm, a w pojemniku mieści się 1,8 kg suchej karmy. Pokarm przechowywany jest w hermetycznym pojemniku z wkładami osuszającymi, dbającymi o świeżość suchej karmy.Przewód zasilający jest chowany i opleciony, a dozownik nie ma wystających elementów, dozownik cofa się wykrywając opór, przez co ma być bezpieczny dla łapek ciekawskiego pupila.Cena Xiaomi Smart Pet Food Feeder wynosiŹródło: Xiaomi