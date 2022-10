Oto Meta Quest Pro. Kto to kupi?

Nowa zabawka Marka Zuckerberga.

Meta Quest Pro - drogie podejście do wirtualnej rzeczywistości





Na wydarzeniu Meta Connect Keynote, Mark Zuckerberg oficjalnie zaprezentował nową generację gogli do wirtualnej rzeczywistości - Meta Quest Pro. Sprzęt został naszpikowany nowoczesnymi technologiami, ale niestety wraz z nimi podniesiono również cenę samego urządzenia. I to nie o 100 dolarów, a o… 1100.Powstaje pytanie - kto kupi ten sprzęt i dla kogo został on realnie przeznaczony?Meta Quest Pro działa w oparciu o procesor Qualcomm Snapdragon XR2+ w połączeniu z 12 GB pamięci RAM. Samo urządzenie według Zuckerberga oferuje zupełnie nowe doznania optyczne, które dostarczane są przez opatentowane soczewki oraz technologię LCD z ekranem pozwalającym wyświetlić prawie półtora raza większą gamę kolorystyczną