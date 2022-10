Ceny dysków SSD w dół o 50 procent. Analityk podał termin

Dobra wieści.

Ceny dysków SSD ostro w dół

Przy okazji spadną ceny dysków SSD SATA.

Analityk to osoba, której teoretycznie powinno się ufać w kwestii prognoz na temat krótko- i długoterminowych losów obszaru jego specjalizacji. Niestety, analitycy świadomi swego wpływu na decyzyjność innych, nierzadko realizują interesy korporacji i mówią to, co niektórzy po prostu chcieliby usłyszeć. W lutym tego roku prognozowano na przykład gwałtowny wzrost cen dysków SSD , który miał wynikać z gigantycznego skażenia w placówkach produkujących pamięci NAND w Japonii. Nic takiego się nie stało, a teraz okazuje się, żemają spaść w niedalekim czasie nawet o 50 procent.Pamięci flash NAND i dyski SSD M.2 były jednym z najlepszych, co mogło spotkać komputery osobiste. Możliwość przechowywania wielu terabajtów danych na niezawodnym i odpornym na uszkodzenia mechaniczne urządzeniu pamięci masowej o rozmiarze paczki gum do żucia jest rzeczą wspaniałą. Ceny dysków SSD i pamięci NAND stopniowo spadają, a analitycy uważają, że tendencja ta utrzyma się. Najnowsze prognozy sugerują, że w przyszłym roku konsumenci będą mogli dodać do swoich komputerów dysk SSD o pojemności(ok. 500 złotych). Zbyt piękne żeby było prawdziwe?Na przestrzeni ostatnich dość trudnych dla branży elektroniki 12 miesięcy ceny nośników SSD mocno spadły. Jeszcze sześć lat temu dysk NVMe o pojemności 1 TB firmy Samsung kosztował prawie 500 dolarów. Teraz te same dyski SSD kosztują 90 dolarów, czyli o 80 procent mniej. Analitycy uważają, że ten mocny spadek cen będzie kontynuowany, co odczujemy mocno już w połowie 2023 roku. Jeśli prognozy okażą się trafione, dyski SSD M.2 o pojemności 1 TB mogą być sprzedawane w sprzedaży detalicznej za około, dyski SSD o pojemności 2 TB mogą osiągnąć ceny poniżej, a dyski 4 TB zbliżą się do poziomu. Może wtedy zagoszczą w większości obsługujących je komputerów?Trendfocus uważa, że głównym czynnikiem wpływającym na ostatnie gwałtowne obniżki cen jest fakt, że producenci OEM mogą teraz produkować chipy NAND znacznie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Kontraktujący sektor technologiczny i nadprodukcja spowodowały nadwyżkę produktów, które nie sprzedają się w pierwotnie ustalonej cenie.PS spadki cen nie będą dotyczyły cen dysków, ale nie powinniście się tym specjalnie przejmować. Ba, mało który konsument potrzebuje parametrów gwarantowanych przez dyski SSD M.2 w standardzie PCIe 4.0, więc...Źródło: Trendfocus