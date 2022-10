30. urodziny laptopów Lenovo ThinkPad. Zaprezentowano coś wyjątkowego

W Warszawie odbyło się specjalne wydarzenie.

30. urodziny marki ThinkPad

"Świętujemy dziś 30-lecie marki ThinkPad. Jest to świetna okazja, aby z sentymentem spojrzeć wstecz i przypomnieć sobie, co dzięki naszej wspólnej pracy udało się osiągnąć na rynku IT. Dziś, w 2022 roku jesteśmy świadkami nie tyle ewolucji, a rewolucji. Przyspieszenie postępu technologicznego umożliwia nam podejrzenie prac technologii przyszłości, tworzonej przez inżynierów Lenovo. Jej najlepszym przykładem jest ThinkPad X1 Fold, pierwszy na świecie komputer z elastycznym ekranem, którego najnowszą wersję prezentujemy dziś po raz pierwszy w Polsce. Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że jako Lenovo tworzymy rozwiązania, z których będą korzystać kolejne pokolenia"

Lenovo świętuje 30-lecie jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii laptopów na świecie. Mowa oczywiście o 30. rocznicy powstania ThinkPada, urządzenia, które wiele osób kojarzy z charakterystycznym czerwonym TrackPointem. Podczas wydarzenia z warszawskiej Fabryce Norblina zaprezentowano zgromadzonym m.in. najnowszego ThinkPada X1 Fold 16 wyposażonego w elastyczny ekran.Historia marki ThinkPad sięga 1992 roku, kiedy to sfinalizowano projekty firmy IBM o nazwie kodowej Nectarine. Mowa o modelu ThinkPad 700C, postrzeganym obecnie jako urządzenie przełomowe dla świata urządzeń mobilnych oraz ludzi biznesu. Premiera ThinkPada 700C odbyła się 5 października 1992 roku w Nowym Jorku. Szybko potem w trakcie targów COMDEX, dziś znanych jako CES, sprzęt zdobył swoją pierwsza nagrodę.- przemawiał do gości Wojciech Zaskórski, General Manager w Lenovo Polska.Seria laptopów ThinkPad jest synonimem solidnego, ponadczasowego biznesowego laptopa. Kojarzy się z mobilnością, bezpieczeństwem oraz spełnianiem wielu standardów poświadczających jego szerokopojętą jakość. ThinkPad od Lenovo jest ikoną i co do tego nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości.Właśnie z okazji 30. rocznicy marki zaprojektowano limitowaną edycjęz górną pokrywą z włókna węglowego z logo w stylu retro, umieszczonym także pod klawiaturą. Laptopy mają też jedwabne (!) napisy 30th Anniversary Edtion, retro nakładki TrackPoint i kolekcjonerską książeczkę. 100 spośród 5000 egzemplarzy trafi na rynek polski jeszcze w październiku tego roku.