Chromebooki dla graczy stały się faktem. Acer Chromebook 516 GE z RGB i mocnym CPU

Gaming w wydaniu cloud rozwinął się tak mocno, że nie dziwi wypuszczenie na rynek nawet gamingowych Chromebooków. W końcu w ich przypadku granie będzie właśnie odbywać się przede wszystkim przez usługi chmurowe. Jednym z przedstawicielem tej zupełnie nowej sekcji gamingowych maszyn jest właśnie zapowiedziany przez producenta najnowszy Acer Chromebook 516 GE.



Niezłe podzespoły mimo nakierowania gamingowego Chromebooka na rozgrywkę chmurową

Moglibyśmy przypuszczać, że komputer tego typu nie potrzebuje wcale mocnych podzespołów. Jednak w przypadku Acera Chromebook 516 GE wcale nie mamy jedynie bardzo niskiej konfiguracji. Jego podstawą jest procesor Intel Core i7 12 generacji sparowany z 16 GB RAM i nośnikiem SSD PCIe NVMe o pojemności 256 GB. Dzięki temu sprzęt jest bardzo responsywny i sprosta wszelkim aplikacjom uruchomionym lokalnie na systemie Google Chrome OS. Obraz wyświetlany jest na 16-calowej matrycy IPS (100 proc. pokrycie palety barw sRGB) o rozdzielczości 2560 x 1600 px i z podwyższonym odświeżaniem wynoszącym 120 Hz.

Gamingowego charakteru urządzenia dopełnia bardzo szybka sieć przewodowa 2,5 Gigabit Ethernet RJ45-LAN i najnowsze WiFi 6E (jest także Bluetooth 5.2). Dodatkowo w laptopie znajdziemy klawiaturę z czterostrefowym kolorowym podświetleniem i anti-ghostingingiem oraz system czterech głośników (dwa skierowane do góry i kolejne dwa ku dołowi) dźwięku przestrzennego zgodnych z DTS audio. Jednym słowem solidne gamingowe wnętrze. No, może poza brakiem wyjątkowo wydajnej karty graficznej. Mamy do dyspozycji jedynie zintegrowaną z procesorem, ale z racji nakierowania urządzenia na cloud gaming, a nie lokalną rozgrywkę, nie potrzeba niczego lepszego.

Acer Chromebook 516 GE sprawdzi się nie tylko przy graniu / Foto: Acer

Sprzęt stworzony specjalnie do Nvidia GeForce Now, Xbox Cloug Gaming i innych usług chmurowych

Przenośny komputer Acer Chromebook 516 GE ma całkiem sporą przekątną jak na Chromebooka / Foto: Acer

Poza wcześniejszymi właściwościami, Acer Chromebook 516 GE został wyposażony w HDMI, USB typu A, dwa gniazda USB-C oraz podwójne mikrofony i kamerkę internetową full HD (z redukcją migotania i szumów). Wbudowane ogniwo zapewnia czas pracy do 9 godzin na jednym pełnym ładowaniu.Na komputerze Acer Chromebook 516 GE będziemy mogli skorzystać z takich usług grania w chmurze, jak Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming (jeden z komponentów pakietu Xbox Game Pass Ultimate) oraz (przynajmniej w USA, w Polsce nie mamy dostępu) Amazon Luna. W teorii też Google Stadia, ale ostatnia cloudowa propozycja będzie zamknięta w kolejnym miesiącu po sklepowej premierze omawianego Chromebooka, więc co najwyżej będzie można korzystać ze Stadii tylko przez chwilę.Acer przygotował promocję, w której klienci po kupnie Chromebooka 516 GE otrzymają bezpłatny próbny dostęp na 3 miesiące do usług Nvidia GeForce Now i Amazon Luna (w drugim przypadku niekoniecznie w Polsce). Dodatkowo będzie można odebrać też klocki LEGO. Przenośny komputer Acer Chromebook 516 GE będzie dostępny w regionie EMEA w grudniu, w cenie od 999 euro (w prostym przeliczeniu po obecnym kursie daje to 4850 złotych). Jak na Chromebooka jest drogo, ale pamiętajmy, że w dużej mierze to kwestia kiepskiej kondycji kursu złotówki, a także jego niecodziennego gamingowego charakteru.Źródło i foto: Acer / własne