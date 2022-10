Samsung kusi darmowym smartwatchem Galaxy Watch4. Wystarczy kupić smartfon

Jak otrzymać Galaxy Watch4 (BT) 44mm za darmo?

Galaxy S21 FE 5G dostępny jest w cenie od 2999 zł za wersję 6/128GB.

Firma Samsung Polska przygotowała ciekawą promocję, która z pewnością zainteresuje osoby szukające nowego smartfona. Do 23 października kupując model Galaxy S21 FE 5G można otrzymać smartwatch Galaxy Watch4 w prezencie. Nie ma tu żadnych haczyków, trzeba natomiast wypełnić specjalny formularz po zakupie.Na początek warto wspomnieć, że w promocji dostępny jest jedynie zegarek Galaxy Watch4 Bluetooth 44mm w kolorze czarnym. Konsumenci nie mają tutaj wielkiego wyboru i decydując się na zakup Galaxy S21 FE 5G otrzymają ten konkretny wariant zegarka.Aby wziąć udział w promocji należy kupić smartfon Galaxy S21 FE 5G u jednego z partnerów handlowych do 23 października 2022 i aktywować swoje urządzenie do 30 października 2022 roku. Trzeba też założyć konto lub zalogować się w aplikacji Samsung Members, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny (zakładka korzyści) do 6 listopada 2022 roku. Prezent w postaci Galaxy Watch4 zostanie wysłany na wskazany w formularzu adres w ciągu 21 dni od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.Samsung podkreśla, że dostępność produktów Galaxy S21 FE 5G oraz ich cena detaliczna zależą od indywidualnej oferty sprzedawcy.W promocji "Kup Galaxy S21 FE i odbierz Watch4 w prezencie" biorą udział m. in. sklepy internetowe:Modele Galaxy S21 5G, S21+, S21 Ultra nie biorą udziału w promocji. Warto też zauważyć, że zegarek Galaxy Watch4 Bluetooth 44mm poza promocją kosztuje 1299 zł.