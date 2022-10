Rząd mrozi ceny prądu. Podano stawki za prąd w 2023 roku i wysokość dodatku

Ważne informacje.

Stawki za prąd w 2023 roku

Zamrożenie cen prądu - limity zużycia

2 MWh (2000 kWh) rocznie - dla gospodarstwa domowego

- dla gospodarstwa domowego 2,6 MWh (2600 kWh) rocznie - dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami

- dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami 3 MWh (3000 kWh) rocznie - dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników

"zużycia energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu stanowiącego równowartość poboru nie więcej niż 90% zużycia energii elektrycznej tych odbiorców w okresie od dnia 1 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku."

Wiemy już wszystko na temat proponowanych stawek za prąd w 2023 roku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło swój projekt ustawy zakładający zamrożenie maksymalnych cen prądu od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. Podano stawki za prąd dla gospodarstw domowych w 2023 roku oraz stawki dla firm. Dowiedzieliśmy się też konkretów na temat limitu zużycia prądu.Projekt ministerstwa klimatu zakłada maksymalne stawki za prąd w wysokościw przypadku gospodarstw domowych orazw przypadku podmiotów wrażliwych, takich jak mikro, małe i średnie firmy, szpitale, czy też instytucje kultury. Stawki pozostaną utrzymane niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym.Projekt ustawy przewiduje, iż w 2023 roku ceny prądu zostaną zamrożone na poziomie z tego roku, do określonych limitów zużycia. Te zgodnie z zapowiedziami ustalono na poziomach:Obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi cen nie wyższych niż cena maksymalna ma obowiązywać od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku i dotyczyć