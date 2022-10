NVIDIA podniosła cenę sugerowaną GeForce RTX 4090. Szaleństwo trwa

Kurs dolara nie pomaga.

Cena MSRP NVIDIA GeForce RTX 4090 wzrosła

Chcę w tym momencie zobaczyć minę wszystkich "holderów", którzy jeszcze kilka tygodni temu odradzali kupowanie kart graficznych, których ceny były wtedy rekordowo niskie. Nowe karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 miały sprawić, że ceny modeli poprzedniej generacji spadną. NVIDIA zagrała na nosie graczom, prezentując układyRTX, pozycjonowane wyżej od dotychczasowych propozycji. Na to nałożył się rosnący kurs dolara i... karty graficzne znowu zaczęły drożeć. Co ciekawe, właśnie podwyższono cenę MSRP RTX 4090.Sugerowana cena NVIDIA GeForce RTX 4090 wynosiła do tej pory 9399 złotych. To horrendalnie wręcz drogo, ale powiedzmy sobie otwarcie: nie jest to konstrukcja, której potrzebują gracze, nawet Ci pragnący cieszyć się komfortową rozgrywką w rozdzielczości 4K. Jeśli kwota ta wydawała Ci się wysoka, musisz wiedzieć, że dziś jest wyższa. NVIDIA podniosła cenę NVIDIA GeForce RTX 4090 na chwilę przed sklepową premierą, planowaną na 12 października 2022 roku.Nowa cena NVIDIA GeForce RTX 4090 to 9699 złotych. Symboliczna podwyżka? No nie wiem,. Producent taki stan rzeczy może motywować różnymi czynnikami, jak chociażby szalejącą inflacją, ale wystarczy zerknąć również na kurs dolara (1 dolar to dziś 5,01 złotych), aby połączyć ze sobą pewne fakty.Ceny NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB i RTX 4090 12 GB na razie nie wzrosły, ale wydaje się to tylko kwestią czasu. Ich sklepowa dostępność planowana jest na listopad tego roku, więc jeżeli do tego czasu kurs dolara nie spadnie, to także i te karty graficzneObawiam się, że prędko taniej nie będzie. Coś mi się wydaje, że naw ramach wyprzedaży kupimy karty graficzne w cenie niewiele niższej od obecnych cen sklepowych. Obym się mylił.Ja idę dziś po nowe GPU, dłużej czekał nie będę.Źródło: mat. własny