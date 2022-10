USB-C we wszystkich sprzętach Apple to będzie prawdziwe zbawienie

Ale trzeba jeszcze poczekać.

Według Marka Gurmana z Bloomberga, Apple przygotowuje się do wdrożenia interfejsu USB typu C do niemal wszystkich ze swoich produktów. Zmiana ta jest podyktowana między innymi nowymi wymogami Unii Europejskiej w zakresie jednego standardu do ładowania. Oprócz iPadów, USB C mają doczekać się także iPhone’y oraz słuchawki AirPods.CzyżbyWedług nowych przepisów Unii Europejskiej, wszystkie nowe urządzenia mobilne. Mark Gurman zauważa, iż Apple będzie faktycznie chciało dostosować się do wspomnianych przepisów. Na pierwszy rzut miałyby pójść takie produkty, jak słuchawki z serii AirPods i AirPods Pro. Następnie, Apple będzie odświeżało wszystkie akcesoria do komputerów Mac, takie jak Magic Mouse, Magic Keyboard czy Magic Trackpad.

fot. Unsplash.com

Obecnie każdy z tych sprzętów działa w oparciu o złącze Lightning wykorzystywane do uzupełnienia energii wbudowanych akumulatorów. Przejście na złącze USB typu C oznacza, że Apple nie będzie decydowało się na zmianę samych akcesoriów, ale wykorzysta tę sytuację do zaprezentowania nowych produktów - między innymi komputerów iMac i Mac Pro.Na początku 2022 roku Gurman sugerował, iż Apple rozpoczęło już testowanie pierwszych prototypów iPhone’ów ze złączem USB typu C. W tym roku jednak ponownie nie zobaczyliśmy tego złącza w urządzeniach amerykańskiego producenta. Najpewniej pojawi się ono w iPhone’ach nie wcześniej niż w 2023 roku, a może i nawet jeszcze rok później. Apple będzie miało bowiem dwa lata na to, aby dostosować się do nowych regulacji zaproponowanych na terenie UE.Jeśli Tim Cook i spółka faktycznie przejdą we wszystkich produktach na USB typu C, to będzie to istne zbawienie. Nie chcę sobie jednak wyobrażać, ile kabli Lightning trafi na śmietnik oraz jak fatalnie będzie to wyglądało pod względem “ekologii”.Źródło: Bloomberg / fot. Unsplash.com