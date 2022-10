Nie narzekajcie na drogie iPhone'y 14. Apple płaci krocie za ich produkcję

Szalejąca drożyzna.

Koszt produkcji iPhone 14

Apple podniosło ceny całego mnóstwa urządzeń w ofercie swojego polskiego sklepu internetowego. Podstawa pod monitor Apple zdrożała o 1000 zł , kółka do obudowy o 700 złotych, podniesiono też ceny smartfonów iPhone 13 generacji. Rosnące koszty produkcji, szalejąca na świecie inflacja, gwałtowne osłabianie się złotówki względem dolara to tylko niektóre z powodów takiego stanu rzeczy. Można powiedzieć: inni mają gorzej. W Turcji cena iPhone 14 przewyższyła cenę nowego VW Golfa sprzed 7 lat, a ja patrząc na ten stan rzeczy, że słynne słowa Jarosława Kaczyńskiego o tym, że Polska będzie drugą Turcją nie staną się samospełniającą się przepowiednią. Prawda jest jednak taka, że firma Apple nie podniosła cen urządzeń w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach, a mogła, bowiem koszt produkcjijest wysoki, jak żadnego wcześniej iPhone'a.Nikkei Research podzieliło się ze światem bardzo ciekawą analizą cen komponentów, które wykorzystano do stworzenia każdego nowego smartfona iPhone 14. Otóż okazuje się, że komponenty wykorzystywane do produkcji iPhone 14 kosztują Apple ażod produkcji. I mimo to Apple udało się utrzymać ceny urządzeń w USA na niezmienionym poziomie.Podobnie z resztą nie doliczono R&D oraz wszystkich innych dodatkowych nakładów.Komponenty dla jednego iPhone 14 Pro Max kosztują zdaniem Nikkei Research 501 dolarów (ok. 2500 złotych). Dla porównania, koszt komponentów dla iPhone 13 Pro Max wynosił tylko 461 dolarów (ok. 2300 złotych). Procentowo najdroższe części pochodzą ze Stanów Zjednoczonych oraz Korei Południowej. Co ciekawe, w przypadku iPhone 14 Pro Max mocno wzrósł udział kosztów komponentów pochodzących z USA.