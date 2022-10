ASUS: smukłe i wydajne notebooki z certyfikatem Intel EVO

Ulepszona technologia chłodzenia

Decydując się na zakup nowego notebooka wielu użytkowników w pierwszej kolejności zwraca uwagę na wydajność oraz smukłość urządzenia. Obie cechy znajdziemy w laptopach ASUS na rok 2022 z, które napędzane są procesorami Intel.ASUS chwali się, że linia komputerów Zenbook i Vivobook na rok 2022 oferuje jeszcze więcej wysokowydajnych modeli EVO niż kiedykolwiek wcześniej. To zasługa procesorów, których współczynnik mocy termicznej (TDP) sięga 45 watów. Dzięki tym rozwiązaniom nawet niedrogie laptopy codziennego użytku, takie jak, zapewniają teraz znacznie większą wydajność niż było to możliwe do uzyskania w poprzednich generacjach sprzętu.Warto zauważyć, że portfolio konsumenckich laptopów ASUS na rok 2022 wykorzystuje innowacyjne rozwiązania, aby osiągnąć wzrost poziomu wydajności bez zwiększania rozmiarów samego sprzętu. Obejmują one ciche systemy chłodzenia, takie jak ASUS IceCool, AAS Ultra, komory parowe 3D, oprogramowanie wspomagane sztuczną inteligencją oraz precyzję wykonania.Układy Intel Core 12. generacji zapewniają większą wydajność, a to zasługa ich hybrydowej konstrukcji z mieszanką wysokowydajnych i energooszczędnych rdzeni, które w inteligentny sposób dzielą się zadaniami obliczeniowymi. To skutkuje zwiększeniem wydajności w grach, przesyłaniu treści, jak i samej wielozadaniowości. Ich energooszczędność natomiast sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem dla zapewnienia wysokiej wydajności w smukłych i lekkich konstrukcjach sprzętu, które użytkownicy preferują coraz częściej.Jak podkreśla ASUS, typowy czas eksploatacji laptopa konsumenckiego może wynosić do siedmiu lat. Z uwagi na fakt, że systemy operacyjne oraz oprogramowanie ewoluują i stają się coraz bardziej wymagające, użytkownicy potrzebują laptopa, który będzie posiadał dużą rezerwę mocy obliczeniowej. Procesory serii H o współczynniku TDP wynoszącym do 45 W - czyli do 3 razy więcej niż procesory do laptopów starszej generacji - oferują sporo dodatkowej mocy na przyszłość.Najnowsze laptopy ASUS z serii Zenbook i Vivobook wyposażone są w ulepszoną technologię chłodzenia, w tym nowe konstrukcje wentylatorów ASUS IceBlade, podwójne rurki cieplne, ulepszoną kontrolę przepływu powietrza typu multi-vent oraz - w modelach- komorę parową 3D i mechanizm Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra).Komora parowa 3D to technologia firmy ASUS, polegająca na specjalnym wyprofilowaniu w celu lepszego dopasowania jej do komponentów płyty głównej niż ma to miejsce w przypadku standardowych, płaskich układów chłodzenia. System AAS Ultra natomiast unosi tył klawiatury lub drugiego ekranu dotykowego, zwiększając tym samym przepływ powietrza wewnątrz obudowy nawet o 30%.Źródło: ASUS