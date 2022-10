Samsung podał daty premiery pamięci DDR6, GDDR7 i V9 NAND

Tak wygląda przyszłość pamięci.

Poznaliśmy też plany związane z pamięcią NAND

Źródło: IT HomeDebiut pamięci DDR6 poprzedzi premiera pamięci GDDR7 w kartach graficznych w 2023 roku. Mają z nich korzystać najpierw układy w wersjach odświeżonych. Później standard zadomowi się również w konstrukcjach kolejnej generacji.Samsung jest też jednym z liderów rynku pamięci NAND. Podczas tego samego eventu przedstawiono plany związane z tą technologią, zapowiadając m.in. debiut i masową produkcję chipów V9 NAND już w 2024 roku oraz obiecując dalszy rozwój kości 8. generacji.Źródło: IT HomePrezes Samsung Electronics i szef działu pamięci, Jung-bae Lee, powiedział, że firma wyprodukowała łącznie 1 bilion GB pamięci w ciągu ponad 40 lat. Co ciekawe, w ciągu ostatnich trzech lat wyprodukowano około połowę z tej ilości.Źródło: ITHome