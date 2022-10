Dron DJI umożliwił okradzenie bankomatu na 150 tysięcy euro

Zbrodnia niemal doskonała.

#Reims : le procureur annonce que plusieurs dizaines de milliers d'€ ont été dérobés d'un distributeur automatique de billets d'une agence de la caisse d'épargne en mai à l'aide d'un drone qui s'est introduit à l'intérieur d'un local technique. 2 personnes interpellées. pic.twitter.com/XQIkRyvDGp — Clément Pravaz (@ClementPravaz) September 25, 2022

Kreatywność niektórych przestępców nie zna granic. O ile większość przypadków kradzieży jest dość... klasyczna w swoim przebiegu, to pomysł na jaki wpadła grupka rzezimieszków we francuskim Reims, przypomina te rodem z filmu Ocean's Eleven. Dzięki wykorzystaniu drona DJI Mini ukradli oni 150 000 euro (ok. 728 000 złotych) z lokalnego bankomatu. O sprawie donosi Le Journal De Dimanche.Do opisywanej tu nietypowej kradzieży doszło 22 maja. Z bankomatu zniknęły pieniądze, ale policja nie znalazła żadnego śladu włamania. Ani urządzenie, ani drzwi wejściowe do lokalu, w którym się ono znajdowało nie nosiły śladów najmniejszego choćby wandalizmu. Policja zauważyła, że otwór wentylacyjny w pomieszczeniu wydawał się być uszkodzony, ale był jednocześnie zdecydowanie zbyt mały, aby pomieścić nawet niewielkiej postury człowieka.Policja nie mogła wiedzieć, że przestrzeń ta była w zupełności wystarczająca, aby przeleciał przez nią dron.Kiedy przejrzano nagranie z monitoringu, natychmiast zauważono na nim niewielkiego drona. Na filmie widać urządzenie, które wykorzystano do naciśnięcia przycisku otwierającego drzwi pomieszczenia technicznego z gotówką obok bankomatu. Gdy tylko drzwi się otworzyły,- podają francuskie organy ścigania.– przekazało Le Journal De Dimanche źródło bliskie policji.. Skąd jednak przestępcy znali kod?W toku śledztwa ujawniono, że jeden ze złodziei pracował wcześniej jako mechanik w firmie zajmującej się utrzymaniem technicznym bankomatu. Okazało się również, że tajne kody bankomatów nie były zmieniane na tyle często, aby udaremnić taki incydent.I znowu wszystko przez zaniechanie podstawowych procedur bezpieczeństwa... Który to już raz?Do tej pory udało się zatrzymać dwóch mężczyzn "powiązanych" z kradzieżą.Źródło: Le Journal du Dimanche