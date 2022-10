Pierwsze ładowanie powerbank - o tym musisz wiedzieć

Nie zawsze jest możliwość naładowania niewielkich, przenośnych urządzeń elektronicznych, jak telefon komórkowy czy słuchawki. Jeśli jesteś w dłuższej podróży czy na wyjeźdźcie służbowym i korzystasz na przykład z nawigacji, power bank może nieraz uratować Cię w kryzysowej sytuacji, kiedy baterii praktyczne już nie masz, a jeszcze nie dojechałeś do celu. Posiadanie power banku jest więc w dzisiejszych czasach w zasadzie koniecznością.

Trzeba jednak wiedzieć, jak ładować powerbank. Szczególnie istotne jest pierwsze ładowanie powerbanku, między innymi od tego właśnie zależy żywotność power banku.





Jak zbudowany jest powerbank i do czego służy?



Power bank to tak naprawdę niewielkiego rozmiaru przenośna ładowarka do sprzętu elektronicznego. Oznacza to, że jeśli dobrze naładować power bank, możesz bez problemu na dłuższy czas odciąć się od świata czy wyjechać w naprawdę długą podróż - prąd niezbędny do ponownego naładowania podręcznych urządzeń, np. telefonu, będziesz mieć przecież pod ręką.

Podstawą budowy power banku jest jego bateria o określonej ilości ogniw. To właśnie na tej podstawie wyróżnia się modele oraz określa jakość. To także jeden z czynników określających ich wartość na rynku.





Zazwyczaj power banki wyposażone są w nowoczesne baterie litowo jonowe. To między innymi od nich zależą parametry ładowania konkretnego modelu.





Jednym z elementów power banków jest bieżąca kontrola płynnego ładowania poziomu baterii, zabezpieczająca przed przegrzaniem i uszkodzeniem. Niektóre modele mają bardziej zaawansowane opcje, jak ładowanie indukcyjne.





Jak naładować powerbank za pierwszym razem?



Każdy model posiada określony czas ładowania. Czasem producenci podają również określoną pojemność. Warto jednak dowiedzieć się, na ile cykli ładowania dana mobilna ładowarka jest przewidziana. Oczywiście im większa pojemność baterii, tym więcej prądu będzie w stanie przechować na później i tym więcej urządzeń będziesz mógł naładować.

Po raz pierwszy ładowanie można wykonać na dwa sposoby: albo najpierw zużyć zmagazynowaną energię lub przystąpić do ładowania od razu po rozpakowaniu urządzenia z opakowania. Podłączyć możesz go do gniazdka elektrycznego.





Możesz doładować go również na komputerze stacjonarnym za pomocą jednego z portów USB. Naładowanie za pomocą kabla należy zakończyć, kiedy diody led wskażą pełen poziom baterii. Dzięki temu przyczynisz się do przedłużenia jego żywotności. Chociaż to ogólna zasada działania, zawsze warto ją sprawdzić z instrukcją obsługi.





Jak prawidłowo ładować powerbank?



Do standardowego ładowania czy doładowania możesz wykorzystać zarówno gniazdko sieciowe, jak i port USB w laptopie czy tradycyjnym komputerze, trzeba jednak sprawdzać zawsze dane zapisane na tabliczce znamionowej. Długiego czasu ładowania powerbanku można spodziewać się po podłączeniu go do laptopa. Szybkie ładowanie zapewni podłączenie do zwykłego gniazdka.





W kwestii tego, jak ładować powerbank, istotne są też dane dotyczące nie tylko samego prądu, ale warunków, w jakich powinien być przechowywany akumulator, aby zwiększyć jego żywotność i mieć go w dobrej kondycji. Czy to litowo polimerowe czy tradycyjne akumulatory do powerbanku należy przechowywać w zacienionym miejscu, w temperaturze pokojowej.





Trzeba również zawsze kontrolować ten proces - jeśli zauważysz długi czas potrzebny do doładowania energii lub gdy smartfon nie pobiera energii z urządzenia, może oznaczać to uszkodzenie ładowarki, a bateria może wymagać wymiany na nową. W przypadku powerbanku, z którego już się wcześniej korzystało, nie ma potrzeby zużywania energii do końca, urządzenie można w międzyczasie doładowywać zgodnie z zapotrzebowaniem.





Gdzie i jak najlepiej ładować power bank?



Jeśli chcesz szybkiego ładowania, po prostu podłącz urządzenie za pomocą kabla do sieci 230V lub wykorzystać port USB i komputer stacjonarny. Naładowana bateria później będzie przekazywać kolejnym urządzeniom mniejsze natężenie prądu, zgodne z posiadanymi i opisanymi parametrami. Odpowiadają one najczęściej ładowanym urządzeniom, możesz więc naładować nimi telefony czy doładować smartfona.





Co jednak najważniejsze, taką ładowarką podładujesz telefon gdziekolwiek będziesz potrzebować. To samo tyczy się tego, gdzie ładować powerbanki - są to na tyle uniwersalne urządzenia, że możesz zgromadzić na nich prąd, gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz i masz taką możliwość.



