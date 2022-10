Google pokazało smartfony Pixel 7 i zegarek Pixel Watch

Nowości Google.

Google Pixel 7 i Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 128 GB - 649 euro (ok. 3170 złotych)

- 649 euro (ok. 3170 złotych) Google Pixel 7 256 GB - 649 euro (ok. 3650 złotych)

- 649 euro (ok. 3650 złotych) Google Pixel 7 Pro 128 GB - 899 euro (ok. 4400 złotych)

- 899 euro (ok. 4400 złotych) Google Pixel 7 Pro 256 GB - 999 euro (ok. 4870 złotych)

Google Pixel Watch

Pixel Watch Wi-Fi - 379 euro

- 379 euro Pixel Watch LTE - 429 euro

Dziś miała miejsce premiera teoretycznie najlepszych, wzorcowych smartfonów z Androidem. Teoretycznie, bowiem zaprezentowała je firma Google, twórcy systemu operacyjnego Android. Świat zobaczył modele Google Pixel 7 oraz Google Pixel 7 Pro, które być może nie rzuciły na kolana specyfikacją, ale też nie zaskoczyły in minus swoimi cenami. W trakcie tego samego wydarzenia pokazano pierwszy zegarek Google, Pixel Watch.Google Pixel 7 Pro wyposażono w 6,7-calowy ekran pOLED LTPO o rozdzielczości 1440x3120 pikseli, częstotliwości odświeżania obrazu 10-120 Hz i jasności 1500 nitów. Panel chroni szkło Corning Gorilla Victus.Google Pixel 7 oferuje użytkownikowi całkiem kompaktowy 6,32-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080x2400 pikseli, częstotliwości odświeżania obrazu 90 Hz i jasności sięgającej 1400 nitów.O wydajność obu smartfonów dba układ Google Tensor G2 wykonany w litografii 4 nm, sparowany z 8 GB RAM w modelu Pixel 7 lub 12 GB LPDDR5 w modelu Pixel 7 Pro. Pewnego rodzaju zawód może stanowić jego wydajność, która według AnTuTu plasuje go znacznie niżej od Snapdragona 8+ Gen 1 oraz MediaTek Dimensity 9000+. Użytkownik dostaje do swojej dyspozycji 128 lub 256 GB pamięci UFS 3.1. Gniazda kart pamięci brak.W górnej części obu ekranów widnieje ta sama kamerka 10,8 Mpix z matrycą 1/3.1", obiektywem f/2.2, pikselem o wielkości 1,22 µm. Urządzenia różnią się aparatami głównymi - Pixel 7 Pro dysponuje trzema, a Pixel 7 dwoma modułami.W obu nowych Pixelach podstawową kamerą jest moduł 50 Mpix z obiektywem z przysłoną f/1.85 o kącie widzenia 82 stopni i OIS. Smartfony mają też moduł z obiektywem ultraszerokokątnym o rozdzielczości 12 Mpix, ale jego funkcjonalność jest odmienna w przypadku obu modeli. W Pixel 7 Pro obiektyw mogący robić również zdjęcia makro cechuje kąt widzenia 125,8 stopnia i autofokus, w Pixel 7 - 114 stopni i brak autofokusa. Pixel 7 Pro ma ponadto sensor 48 Mpix z teleobiektywem o jasności f/3.5 i OIS z 5-krotnym zoomem optycznym i 30-krotnym zoomem cyfrowym.Od strony łączności jest NFC, Wi-Fi 6E, obsługa dwóch kart SIM 5G (nano SIM + eSIM), oraz czytnik linii papilarnych w ekranie. Miłym bonusem jest darmowy VPN by Google One. Nie zabrakło głośników stereo i obsługi kodeka aptX HD. Sprzęt pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 13 i z gwarancją 5 lat aktualizacji zabezpieczeń.Pixel 7 otrzymał baterię 4355 mAh z ładowaniem przewodowym 30 W i bezprzewodowym 20 W. Pixel 7 Pro zasila bateria 5000 mAh z ładowaniem przewodowym 30 W i bezprzewodowym 23 W.Google Pixel 7 ma wymiary 155,6 x 73,2 x 8,7 mm i masę 197 gramów, a Google Pixel 7 Pro 162,9 x 76,6 x 8,9 mm i masę 212 gramów. Oba urządzenia zamknięto w wodoszczelnych obudowach z certyfikatem szczelności IP68.Po raz kolejny smartfony Google Pixel w Polsce nie zadebiutują, choć nieoficjalnie zapewne trafią do oferty kilku sklepów, w tradycyjnie wyższych cenach. Polacy mogą je kupić na Amazonie we Włoszech, w Niemczech, Hiszpanii lub Wielkiej Brytanii w przedsprzedaży od dziś lub 13 października 2022 roku w regularnej sprzedaży. Ich ceny w Europie wynoszą:Po wielu latach plotek w końcu zaprezentowano pierwszy zegarek Google, działający pod kontrolą systemu Wear OS 3.5. Pixel Watch to elegancki smartwatch zamknięty w okrągłej kopercie ze stali nierdzewnej o średnicy 41 mm, pochodzącej w aż 80 procent z recyklingu. Do wyboru kolory złoty, srebrny i czarny. Ekran AMOLED w Pixel Watch o jasności 1000 nitów pokryto szkłem 3D Gorilla Glass i wyposażono w funkcję always-on display.O wydajność zegarka dbają procesor Exynos 9110, koprocesor Cortex M33 i 2 GB pamięci SDRAM. Na dane użytkownika przeznaczono 32 GB wbudowanej pamięci eMMC, na pokładzie której można przechowywać na przykład muzykę. Zegarek sprzedawany jest w wersjach z Wi-Fi oraz LTE (eSIM). Jego obudowa ma certyfikat szczelności 5 ATM.Bateria o pojemności 294 mAh ma zapewnić czas pracy sięgający 24 godzin - niezbyt dużo. Nie jest to jednak zegarek dla maratończyków, a poszukiwaczy ładnego, nowoczesnego czasomierza. Oczywiście pełen zestaw GNS jest - GPS, GLONASS, BeiDou i Galileo. Nie brakuje też oczywiście opcji płatności zbliżeniowych dzięki NFC, czy też czujników tętna, czy nawet EKG (rytm serca) z wykrywaniem migotania przedsionków. Ważną funkcją jest też Emergency SOS oraz planowana na 2023 rok funkcja wykrywania upadków, znana z Apple Watch.Zegarki Pixel Watch trafiły już do sprzedaży, a w sklepach pojawią się 13 października. Na oficjalną dostępność w Polsce nie liczcie. Ceny Google Pixel Watch wynoszą:Nabywcy inteligentnych zegarków mogą liczyć na gratisy w postaci 3 miesięcy YouTube Music Premium i 6 miesięcy Fitbit Premium za darmo.Źródło: Google