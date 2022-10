Dopełniaj zbiornik na toner i zniweluj koszty druku z HP LaserJet Tank MFP 2600s

Jeśli mocno zwracacie uwagę na koszty druku i zależy wam na laserowej drukarce, a nie potrzebujecie pełnego koloru na kartkach, to firma HP przygotowała coś specjalnie dla was. Najnowszy model HP LaserJet Tank MFP 2600s pozwala na obniżenie kosztów i generowanie mniejszej ilości odpadów, a to dzięki zastosowaniu pojemnika na toner, który zamiast wymiany, po prostu się napełnia w razie potrzeby.



Czarno-białe laserowe wydruki przy niskim koszcie eksploatacji dzięki HP LaserJet Tank MFP 2600s

Produkt został stworzony specjalnie dla małych i średnich firm, choć jeśli drukujecie bardzo dużo nawet czysto prywatnie, to oczywiście dobrze sprawdzi się też w warunkach domowych. W drukarce (w zasadzie w urządzeniu wielofunkcyjnym) zastosowano takie właściwości, jak automatyczny druk dwustronny, tradycyjny skaner płaski, funkcja kopiarki i dodatkowy automatyczny skaner z ADF. Wszystkim można zarządzać z poziomu aplikacji HP Smart po sparowaniu z siecią WiFi, a pieczę nad bezpieczeństwem zapewnia rozwiązanie HP Wolf Essential Security.





Niski koszt druku i obniżenie ilości odpadów, to główne atuty nowej drukarki HP LaserJet Tank MFP 2600s / Foto: HP



Bęben o długotrwałej żywotności na 50 tysięcy stron zapewnia wysokiej jakości wydruki (ale tak jak wcześniej zaznaczałem, jedynie czarne, bez kolorów). Nie trzeba go wymieniać, wystarczy w prosty sposób uzupełnić toner zestawem HP Toner Reload Kit. Dzięki temu nie tylko obniżymy koszty, ale tez wygenerujemy do 90 proc. mniej odpadów. Zoptymalizowana konstrukcja zbiornika, jest mniejsza nawet o 17 proc. Urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet MFP 2600s będą dostępne w sprzedaży od połowy października w cenach od 1699 złotych brutto.



Rozwiązanie głównie dla małych i średnich firm.