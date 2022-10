"Pancerny" i wyjątkowo szybki SanDisk Professional Pro-G40 SSD na USB i Thunderbolt

W linii premium storage marki SanDisk Professional należącej do Western Digital, właśnie zadomowiło się nowe urządzenie. SanDisk Professional Pro-G40 SSD zapewnia bardzo dobre transfery jak na nośnik zewnętrzny, a przy tym jest odporny na niekorzystne warunki. Dzięki niemu szybko przeniesiecie dane, a samo urządzenie nie zepsuje się nawet pod dużym naciskiem na obudowę czy po kontakcie z wodą. Co ważne SSD jest zgodny z dwoma typami interfejsów.



Odczytywanie danych nawet do 2700 MB/s i odporność na wodę, pył oraz upadki

Nowy nośnik SanDisk Profesionnal Pro-G40 SSD obsługuje zarówno Thunderbold 3 jak i USB 3.2 Gen 2 za pośrednictwem jednego portu. Dzięki temu mamy jeszcze szerszą kompatybilność i możliwość wykorzystania pełni potencjału zawartych w nim kości NAND i kontrolera. SanDisk Professional Pro-G40 SSD może pochwalić się odczytem do 2700 MB/s i zapisem do 1900 MB/s. Jednak takie transfery da się osiągnąć tylko na Thunderbolt 3. W drugim przypadku limitem będzie samo USB 3.2 Gen 2, które obsługuje do 10 Gb/s (1250 MB/s). Thunderbolt 3 ma za to 40 Gb/s (5000 MB/s), więc znacznie więcej niż osiągi samego SanDiska. W najlepszym wypadku paczkę 50 GB danych można skopiować nawet w niecałe 30 sekund.





SSD marki SanDisk Professional faktycznie wygląda "pancernie" / Foto: Western Digital



Mimo wysokiej wydajności jak na zewnętrzny nośnik, Pro-G40 SSD nie powinien się przesadnie nagrzewać. Zastosowano aluminiowe komponenty, które pomagają szybko odprowadzać ciepło z SSD i utrzymać niską temperaturę pracy oraz stabilność działania. Za to zaawansowana obudowa ochronna pozwala na przetrzymanie kontaktu z wodą i pyłem (zgodnie z normą IP68, czyli nawet dla całkowitego zanurzenia w wodzie), zgniatania na poziomie 1800 kg oraz odporność na upadki z wysokości do 3 metrów (zakradając betonowe podłożone pokryte wykładziną).



Nieprzeciętne osiągi i wytrzymałość Pro-G40 SSD, to niestety też ponadprzeciętna cena

Jak powiedział Hector Sandoval, vice president ds. marketingu produktów, polityki cenowej oraz programów w Western Digital - "Nowy PRO-G40 SSD eliminuje problemy, z którymi wszyscy stykaliśmy się w przeszłości - np. sytuację, w której okazuje się, że nie możemy podłączyć do naszego komputera dysku Thunderbolt 3 lub USB. Dzięki obsłudze obu tych interfejsów (oraz dołączonemu do dysku odpowiedniemu okablowaniu), nowość zapewnia pełną kompatybilność i pozwala użytkownikowi wygodnie pracować z różnymi urządzeniami, bez konieczności noszenia dodatkowych akcesoriów, jednocześnie zapewniając mu stabilną, wysoką wydajność."





SanDisk Professional Pro-G40 SSD jest odporny na wodę, pył i upadki / Foto: Western Digital



SanDisk Professional Pro-G40 SSD zadowoli nawet wymagających użytkowników, którzy cenią szybką pracę i bardzo zależy im na ochronie danych (pod kątem mechanicznej odporności ich nośnika). Niestety wiąże się to z dużymi kosztami. Tym bardziej, że mówimy o linii SanDisk Professional, a nie głównej SanDisk dla zwykłych konsumentów. Nośnik SanDisk Professional Pro-G40 SSD powinien być już dostępny w sklepach w wersjach o pojemności 1 TB i 2 TB w sugerowanej cenie od 2300 złotych (za 1 TB).



Zewnętrzny SSD NVMe do zadań specjalnych.