Profesjonalne nagrywanie jak w studiu z mikrofonem HyperX ProCast XLR

Należąca do HP marka HyperX wprowadza do swojej oferty mikrofon, który można zaliczyć już do profesjonalnych rozwiązań. Nie będzie to typowy komputerowy mikrofon, a sprzęt ze złączem XLR stosowanym w profesjonalnych zastosowaniach (np. na scenie, w radiu i TV, studiach nagrań) oraz z pozłacanymi elementami. Jeśli macie większe ambicje w kwestii dźwięku niż standardowe mikrofony dla streamerów, to propozycja HyperX może się wam przypodobać.



Streamuj i nagrywaj filmy jak w profesjonalnym studiu dzięki mikrofonowi HyperX ProCast XLR

Mikrofon HyperX ProCast Large Diaphragm Condenser Microphone XLR został wyposażony w wejście o kardioidalnym wzorze polaryzacji, pozłacaną kapsułę pojemnościową o dużej membranie czy złącze XLR. Jako że mamy wspominane XLR, to nie podłączymy go z marszu do typowego komputera, a potrzebujemy odpowiedniego sprzętu. Przy czym dla uzyskania najlepszych efektów, HyperX zaleca stosowanie interfejsu o wzmocnieniu co najmniej 60dB (zasilanie Phantom 48V DC, 3 mA typowe). Pasmo przenoszenia mikrofonu zawiera się w przedziale od 20 Hz do 20 kHz, a czułość według producent wynosi -38± 3dBV (1V/Pa przy1kHz).





Pierwszy mikrofon marki HyperX z interfejsem XLR / Foto: HyperX



Firma podała też takie parametry jak chociażby maksymalny wejściowy poziom dźwięku: 140dBSPL (THD 1%@1kHz), szum (RMS) -118dBV (A-ważenie), zakres dynamiczny 123dB, stosunek sygnału do szumu 75dB, impedancja wyjściowa160 Ohm, PAD -10 dB oraz filtr górnoprzepustowy



Zobacz również: Marka Endorfy zastąpi SilentiumPC i SPC Gear. Nowe zasilacze do 1000W, AiO i inne produkty



Źródło i foto: HyperX Firma podała też takie parametry jak chociażby maksymalny wejściowy poziom dźwięku: 140dBSPL (THD 1%@1kHz), szum (RMS) -118dBV (A-ważenie), zakres dynamiczny 123dB, stosunek sygnału do szumu 75dB, impedancja wyjściowa160 Ohm, PAD -10 dB oraz filtr górnoprzepustowy [email protected] , -12dB/oktawa. ProCast został wyposażony we wbudowane mocowanie antywibracyjne redukujące szumy oraz odłączany metalowy filtr pop HyperX Shield. Adapter mocowania pasuje do gwintów o rozmiarach 3/8 cala i 5/8 cala, co zapewnia zgodność z większością statywów i wysięgników (choć w zestawie nie ma przewodu ani wysięgnika). Sugerowana cena HyperX ProCast XLR wynosi 1399 złotych, a sklepowa premiera powinna mieć miejsce już wkrótce.Źródło i foto: HyperX

Znacznie lepszy od typowego mikrofonu PC.