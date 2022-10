Zobacz, co potrafi nowy iPhone 14

Apple iPhone 14 - wszystko, co musisz wiedzieć

Design iPhone 14 - kolory, obudowa

Co jeszcze robi wrażenie w iPhonie 14?

iPhone 14 – gdzie można kupić najnowszego smartfona od Apple?

iPhone 14 128 GB – 5 199 zł;

iPhone 14 256 GB – 5 899 zł;

iPhone 14 512 GB – 7 199 zł;

iPhone 14 Plus 128 GB – 5 899 zł (dostępny od października 2022);

iPhone 14 Plus 256 GB – 6 599 zł (dostępny od października 2022);

iPhone 14 Plus 512 GB – 7 899 zł (dostępny od października 2022).

Jak zwykle cały technologiczny świat czekał na premierę nowego iPhone’a. W ciągu ostatnich miesięcy w sieci pojawiło się wiele spekulacji i dogłębnych analiz tego co Apple zaprezentuje nam tej jesieni. Czy przewidywania okazały się trafione? Sprawdź w dalszej części artykułu!Pierwszą dużą zmianą jest zastąpienie obecnego w poprzednich seriach modelu Mini, opcją większą względem wariantu standardowego – w ten sposób powstał nowy iPhone 14 Plus. Tą decyzją Apple wyszło naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, którzy w zależności od preferencji mogą teraz postawić na wariant 6’1-calowy lub 6’7-calowy i otrzymać to samo bogactwo możliwości.Jedyną wyraźną różnicą poza wymiarem tych dwóch modeli jest czas działania baterii. Dzięki większej obudowie iPhone'a 14 Plus zamieszczono w nim pojemniejszy akumulator, zdolny do odtwarzania wideo do 26 godzin (w porównaniu do 20 godzin w przypadku standardowego modelu). Z tego względu różni się też masa telefonów: 172 g – iPhone 14 oraz 203 g – iPhone 14 Plus.Oba warianty napędzane są tym samym superszybkim czipem A15 Bionic, znanym już wcześniej z serii 13. Pięciordzeniowa grafika, sześciordzeniowy procesor i szesnastordzeniowy system Neural Engine umożliwiają płynne działanie rozbudowanych aplikacji i wymagających gier, a dzięki udoskonalonej konstrukcji, smartfon Apple ma teraz wyższą wydajność termiczną.Wyświetlacz Super Retina zapewnia niezwykle wyrazisty obraz i odznacza się doskonałym odwzorowaniem kolorów. Świadczy o tym nieskazitelna biel i naprawdę głęboka czerń. Co więcej, funkcja True Tone dopasowuje temperaturę barw do otoczenia, dzięki czemu nie męczy oczu użytkownika.Nowy aparat główny o szerszej przesłonie i większej matrycy oraz ulepszone przetwarzanie obrazu Photonic Engine zapewniły skok w jakości zdjęć, szczególnie tych wykonywanych przy słabym oświetleniu. Co więcej, Tryb akcji ustabilizuje ujęcia z ręki, a Tryb filmowy z opcją płynnej zmiany ostrości umożliwia teraz nagrywanie wideo w formacie 4K z częstością 24kl./s. Poznaj najwyższą jakość wideo wśród smartfonów.Co można powiedzieć o wyglądzie nowego iPhone’a? Zaokrąglone ramki, wykonane z lotniczego aluminium to doceniany element smartfonów od Apple, który znajdziemy również w modelu czternastym. Warstwa Ceramic Shield dba o nieskazitelny wygląd ekranu. Natomiast bogactwo wariantów kolorystycznych sprawia, że każdy znajdzie obudowę dopasowaną do siebie. Do wyboru: niebieski, fioletowy, Księżycowa Poświata, Północ oraz Product Red.Apple nie byłoby sobą, gdyby wraz z premierą iPhone’a 14 nie wprowadziło udoskonalającej życie funkcji. Tym razem gigant z Cupertino postawił na bezpieczeństwo swoich użytkowników i wykorzystał możliwości techniczne nowego smartfona do wykrywania zdarzeń na drodze.Opierając się na milionie godzin danych, dotyczących wypadków i prowadzenia pojazdów, iPhone nauczył się monitorować wyraźne zmiany w kierunku jazdy i położeniu pojazdu. Zauważa drastyczne zwiększenie lub zmniejszenie prędkości, nagłe zmiany ciśnienia w kabinie auta (będące wynikiem uwolnienia poduszek powietrznych) i rozpoznaje hałas, mogący towarzyszyć zderzeniu.Dzięki temu może ocenić, czy doszło do niespodziewanego zdarzenia na drodze i aktywować funkcję SOS – smartfon zadzwoni pod numer alarmowy 112 i powiadomi kontakty alarmowe, jeśli użytkownik nie będzie mógł zrobić tego sam. Robi wrażenie? Aby funkcja działała jak najprecyzyjniej, Apple wykorzystało publiczne dane o zdarzeniach drogowych i opracowało wysokozaawansowane algorytmy na podstawie laboratoryjnych testów zderzeniowych. Tym samym po raz kolejny udowodniło, że technologie stosowane w smartfonach „z jabłkiem” są bezprecedensowe i stworzone z myślą o użytkownikach.Jeśli marzysz o kupnie iPhone 14 około daty premiery, koniecznie sprawdź ofertę autoryzowanych sprzedawców, współpracujących z Apple, np. iSpot Apple Premium Reseller. Tylko w przypadku oficjalnych partnerów marki możesz mieć pewność, że towar pojawi się na sklepowych półkach szybciej niż gdziekolwiek indziej.Cena nowego modelu zależy od pojemności pamięci wewnętrznej telefonu. Aktualny cennik prezentuje się następująco:Gotowy na przesiadkę na nowego iPhone’a? Zamów go z autoryzowanego sklepu i przekonaj się sam, co jeszcze potrafi!