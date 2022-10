Błąd ASRock doprowadza do uszkodzenia płyt głównych na AMD. Klienci muszą być czujni

Znany głównie z produkcji płyt głównych ASRock zastosował w ostatnim czasie nietypową praktykę. Cześć użytkowników skarżyła się na niedziałające płyty główne, kiedy realnie nie było w nich usterek. Często było to spowodowane złym osadzeniem kości w nieodpowiednim slocie lub (w przypadku używania mniejszej liczby modułów) bardzo długim czasem na odpalenie się komputera, przy czym właściciele PC dalej nie czekali i błędnie zakładali uszkodzenie sprzętu. W takim razie ASRock zaczął umieszczać naklejki z odpowiednimi wskazówkami na slotach RAM DDR5 płyt na AMD AM5. W teorii wydaje się to dobrym nieinwazyjnym i tanim rozwiązaniem, ale praktyka okazała się inna.



ASRock nie przemyślał konsekwencji naklejenia instrukcji na sloty RAM swoich płyt głównych

Po tym zabiegu użytkownicy zaczęli paradoksalnie jeszcze liczniej zgłaszać problemy. I okazuje się, że tym razem to nie do końca ich wina, a samego producenta. Sposób naklejenia powoduje, że zrywanie może rozerwać naklejkę, pozostawiać część papieru oraz kleju na slotach. Przez to styki nie będą wolne od ciał obcych i płyta nie zadziała. W teorii można spróbować bardzo delikatnie usunąć pozostałości kleju i papieru na własną rękę, ale trzeba bardzo uważać aby nic nie uszkodzić. Jeśli bez tego zabiegu włożymy RAM do zapchanego gniazda, jest szansa, że płyta główna trwale się zepsuje.





Przykład jednej z naklejek, która rozerwała się podczas jej usuwania / Foto: BuzzBumbleBee @ reddit



Problemy muszą być następstwem zdecydowanie zbyt mocnego kleju. Plakietka z instrukcją powinna schodzić przy bardzo delikatnym ruchu i nie pozostawiać zanieczyszczenia w slotach. Można też było chociażby umieścić odpowiednio wyciętą tekturkę, która dobrze trzymałaby się na zapięciach RAM, ale jej wyjęcie byłoby proste i nie wiązało się z uszkodzeniami części. Widać ktoś w ASRocku zupełnie nie przemyślał tego rozwiązania. Część użytkowników podaje, że najłatwiej usunąć naklejkę po jej delikatnym podgrzaniu. Jednak przecież nie każdy od razu będzie specjalnie szukał odpowiedzi na forach czy sam z siebie sięgał po suszarkę do włosów.



Też uszkodziłeś swoją płytę główną ASRocka pod Ryzena 7000 w ten sposób? Producent ją wymieni

Firma poczuwa się do odpowiedzialności za powstałe szkody. W oficjalnym oświadczeniu potwierdziła, że będzie akceptować wymiany płyt głównych, które mają pozostałości po naklejkach czy samym ich kleju na slotach RAM. Oczywiście ASRock nie będzie już stosować naklejek. Poza tym jeden z problemów, którego dotyczyła instrukcja, już został wyeliminowany wraz z aktualizacją BIOSu. Obecnie wszystkie warianty obsadzenia slotów RAM nie powinny powodować bardzo długiego rozruchu. Nie jest żadnym zdziwieniem, że firma chce naprawić błąd. W końcu wydając niemałe pieniądze na komputer oparty o procesory AMD Ryzen 7000, raczej nikt nie chciałby nieświadomie uszkodzić slotów RAM w drogich płytach głównych. Tym bardziej, że to pokłosie błędnej decyzji samego producenta.



