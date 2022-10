Marka Endorfy zastąpi SilentiumPC i SPC Gear. Nowe zasilacze do 1000W, AiO i inne produkty

Jeśli używacie komputerów stacjonarnych złożonych własnoręcznie przez was lub sklep, w którym go zamówiliście, to jest bardzo duża szansa, że macie obudowę, chłodzenie procesora, zasilacz lub wentylatory marki SilentiumPC prowadzonej przez polską firmę Cooling już od 2007 roku. Komponenty z tym logo są naprawdę bardzo popularne w naszym kraju dzięki dobremu współczynnikowi ceny do jakości. W ofercie firmy znajdziemy też np. klawiatury, myszki, fotele, słuchawki i inne akcesoria pod marką SPC Gear. Jednak to by było na tyle. Spółka Cooling, która stworzyła obie marki, potwierdziła że nie planuje kolejnych produktów SilentiumPC i SPC Gear. Od teraz nowości będą pojawiały się ze znaczkiem Endorfy.



Lubicie produkty SilentiumPC i SPC Gear? Częścią ich rodziny jest od teraz Endorfy, a docelowo zastąpi poprzednie marki

Według mnie można to nazwać swoistą konsolidacją obecnych już w portfolio marek i ich jednoczesnym rebrandingiem. Już teraz wprowadzane są odpowiedniki dotychczasowych produktów, ale z logo Endorfy. Chociażby pierwsze recenzje chłodzenia procesorów AiO Endorfy Navis F280 sugerują, że Cooling nie tylko zmieniło znaczek na nieco mniejszym obecnym już na rynku odpowiedniku SilentiumPC Navis F240, ale też dokonało pewnych poprawek. Można w takim razie założyć, że również inne produkty przemianowane z SPC Gear czy SilentiumPC na Endorfy, mogłyby mieć choćby niewielkie ulepszenia. Cały asortyment pod nową marką najlepiej przejrzeć na stronie Endorfy. W jego skład wchodzą obecnie chociażby myszki, zasilacze, wentylatory, obudowy, klawiatury, mikrofony, słuchawki oraz chłodzenie procesora (AiO i tradycyjne powietrzne). Produkty związane z chłodzeniem, są opracowane znów wspólnie z Synergy Cooling.





Czemu miałaby służyć zmiana brandu? W zasadzie Cooling przeprowadza podobny zabieg już nie pierwszy raz. Wcześniej mogliśmy kupić także sprzęty audio pod marką Snab. Sam do niedawna korzystałem ze świetnie wycenionych przewodowych słuchawek dokanałowych Snab Overtone EP-101M. Oficjalnie nie są już dostępne, ale w praktyce wydaje się, że SPC Gear Viro 101M są niegdysiejszymi Snabami po drobnych modyfikacjach i zmianie logo na SPC Gear. Teraz mniej więcej to samo co Snaba, spotyka marki SPC Gear i SilentiumPC.





Endorfy VIRO Plus, Thock TKL Pudding Brown, LIX Wireless i Signum 300 ARGB / Foto: Endorfy



Wygląda na to, że Cooling chce skonsolidować ofertę i wypracować na arenie międzynarodowej jedną silną markę skupiającą w sobie wszystkie rodzaje urządzeń z oferty firmy, a nie rozdzielać się na dwie podmarki. Już teraz SilentiumPC ma niezłą pozycję w kilku krajach, ale Cooling ma plany na znacznie większą ekspansję. Widać to chociażby po powyższym spocie, który faktycznie wygląda jak skierowany do szerzej rozumianego międzynarodowego klienta.



Endorfy Navis F280 / Foto: Endorfy



Czy dotychczasowi fani SilentiumPC i SPC Gear mogą być zawiedzeni? Zdecydowanie nie, bo Endorfy to kontynuacja już dobrze im znanych produktów. Marki nie znikną też od razu jak w mgnieniu oka. Cooling wraz ze sklepami wciąż powinni oferować dotychczasowy asortyment, aż do wyczerpania stanów magazynowych. Oczywiście to nie wpływa na kwestię pomocy technicznej. Serwis będzie dalej świadczony jeszcze latami, aż do końca długiego okresu gwarancyjnego (część produktów SilentiumPC ma aż 6 lat gwarancji), w końcu to i tak ta sama firma, ale z innym logo na produktach.



Dobry start Endorfy z mocnymi zasilaczami i wydajnym chłodzeniem cieczą AiO

Do portfolio nowej marki (czyli w pewnym sensie wciąż do SilentiumPC, przecież mowa o tej samej ekipie i firmie, tylko zmianie nazewnictwa i logo) zawitały też w końcu zasilacze komputerowe o mocach 850W i 1000W z certyfikatami 80+ Gold. Endorfy Supermo FM5 Gold 850W i Endorfy Supermo FM5 Gold 1000W to idealne propozycje do zestawów z bardzo wydajnymi procesorami i kartami graficznymi jak np. ostatnie edycje Intel Core i9 w duecie z RTX 3090 lub innymi graficznymi potworami. Może tylko nieco rozczarowywać brak złącza 12VHPWR, które będzie wymagane przy GPU z serii RTX 4000, ale zawsze można posłużyć się dobrej jakości przejściówką.



Endorfy Supremo FM5 Gold 1000 W / Foto: Endorfy



Wracając jeszcze do premierowych testów Navisa F280 z wentylatorami Fluctus, to od razu produkt wdarł się do ścisłej czołówki w recenzji wideo na blackwhite TV i wyprzedził większość konstrukcji. Zależnie od typów konkretnego testu, był na samej górze wyników lub przynajmniej w czołówce, a mierzył się także z droższymi modelami czy takimi wyposażonymi w większe chłodnice 360 mm. Ciekawe, jak dobrze sprawuje się w takim razie Endorfy Navis F360. Innymi słowy marka Endorfy ma naprawdę bardzo dobry start produktowy.



SilentiumPC to marka popularna i ceniona w Polsce, czy z Endrofy będzie tak samo, ale na szerokim światowym rynku?

Otwartym pozostaje pytanie, czy nowa polska marka przebije się do świadomości konsumentów nie tylko w Polsce ale i na szeroko rozumianych zagranicznych rynkach. Jak stwierdził CEO firmy Cooling Łukasz Zdziech - "Obiecujące wyniki notujemy już na kilku rynkach zagranicznych, np. w Czechach czy Niemczech. Przyszedł jednak czas, by znacznie zwiększyć skalę naszych działań. Będziemy obecni w niemal całej Europie, a w przyszłości na całym świecie."



Międzynarodowa ekspansja Polaków.