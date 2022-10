Na tę zmianę w zegarkach Huawei czekałem kilka lat. Ucieszy mnóstwo osób

Fani Stravy, radujcie się.

Zegarki Huawei od teraz zintegrowane z aplikacją Strava

"Integracja urządzeń Huawei z aplikacją Strava to kolejny, pozytywny krok naprzód, wspierający budowę aktywnej, świadomej i zdrowej społeczności na całym świecie. Huawei Zdrowie pozostaje kluczową platformą dla użytkowników naszych wearables do monitorowania stanu ich organizmu oraz codziennej aktywności fizycznej. Dostrzegamy jednak popularność Stravy i siłę społeczności zebranej wokół niej. Dlatego cieszymy się, że nasi klienci od teraz mogą bez przeszkód być jej częścią"

Jak zsynchronizować zegarek Huawei ze Strava?

Jako osoba regularnie uprawiająca sport uwielbiam testować wszelkiej maści smartwatche. Recenzowałem niemal wszystkie inteligentne zegarki, jakie na przestrzeni ostatnich lat wypuściła do sprzedaży firma Huawei i nigdy nie ukrywałem tego, że bardzo mi się podobają. Ceniłem je za przystępne ceny, atrakcyjny design, precyzyjny "GPS", wysoką jakość wykonania i kilka innych cech, stanowiących wspólny mianownik w przypadku większości modeli. Nigdy nie ukrywałem jednak także i tego, że irytował mnie brak możliwości eksportowania danych do plików GPX, TCX lub choćby popularnych platform sportowych. Z radością informuję, że Huawei nareszcie wsłuchał się w głosy krytyki mój oraz wielu innych konsumentów.Stało się to, o co zabiegałem naprawdę długo u przedstawicieli polskiego oddziału Huawei: udostępnienie opcji synchronizacji danych pomiędzy apką Huawei Zdrowie i innymi serwisami. Doczekałem się, bowiem Huawei ogłosił właśnie, że nastąpiła pełna integracja urządzeń Huawei - zegarków i opasek - z jedną z najpopularniejszych na świecie aplikacji sportowych o nazwie Strava. Korzysta z niej ponad 95 milionów amatorów sportu oraz profesjonalistów.– skomentował Martin Sun, dyrektor zarządzający Huawei CBG Polska.Opcja została udostępniona w całej Europie i jest kompatybilna ze wszystkimi smartwatchami oraz opaskami Huawei. Wśród kompatybilnych urządzeń znajdują się najnowsze flagowe zegarki Huawei Watch GT 3 Pro Huawei GT Runner , czy nadchodzący Huawei Watch D z funkcją EKG i pomiaru ciśnienia krwi.Strava pozwala na szczegółową analizę treningów, ale również ich planowanie. Stravę cenią sobie zwłaszcza kolarze szosowi, ale platforma cieszy się też powodzeniem pośród osób biegających.Aby zsynchronizować swój zegarek Huawei z aplikacją Strava należy:1. Zalogować się do Huawei Zdrowie.2. Kliknąć w "Me"3. Przewinąć w dół i wybrać "Zarządzanie prywatnością"4. Wybrać "Udostępnianie danych i autoryzacja"5. Kliknąć w "Strava"6. Nacisnąć "Połącz ze Strava"7. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę Strava, gdzie będziesz musiał podać dane swojego konta Strava i zalogować się na swoje konto8. Zezwolić aplikacji Huawei Zdrowie na połączenie z kontem Strava, klikając "Autoryzuj"Źródło: Huawei