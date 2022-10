Elektronika taniej aż o 15 procent na eBay Polska. Promocja, którą grzech przegapić

Dzisiaj, 5 października 2022 roku, na eBay Polska wystartowało wydarzenie, którego nie powinna przegapić absolutnie żadna osoba planująca w najbliższym czasie zaopatrzyć się w nową elektronikę użytkową. To właśnie dziś wystartowała promocja na elektronikę, która potrwa aż do 17 października bieżącego roku. O 15 procent przecenione zostaną wszystkie (!) produkty w ramach wybranych kategorii, co pozwoli zaoszczędzić naprawdę spore pieniądze w trakcie zakupów. Potrzebny będzie specjalny kupon - podajemy go w treści tego wpisu.



Promocja na elektronikę na eBay.pl

eBay Polska dwoi się i troi, aby zwiększyć popularność platformy wśród Polaków i trzeba przyznać, że robi to w najlepszy możliwy sposób. Od 3 do 17 października tego roku po wpisaniu kodu TECH22PL produkty z kategorii elektronika będą tańsze aż o 15 procent. Minimalna kwota produktu, aby kod zadziałał to 200 złotych. Maksymalny rabat, jaki można uzyskać to 1000 złotych. Na tę chwilę widzimy ponad 2000 produktów kwalifikujących się do promocji. Ich pełną listę sprawdzisz przechodząc



Promocją zostały objęte m.in. następujące kategorie produktowe:



· komputery i tablety,

· smartfony i akcesoria,

· fotografia i kamery,

· gry i konsole

· TV, audio i video.



Dla Waszej wygody wybraliśmy najciekawsze naszym zdaniem promocje.



Konsola Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition za 308,05 euro (ok. 1495 zł)



Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition to specjalna wersja kultowej konsoli, która powstała, aby uczcić 35. rocznicę legendarnego Super Mario. Urządzenie wyróżnia się unikalnym wyglądem, który kolorystyką nawiązuje do czerwono-niebieskiego stroju tytułowego bohatera.



Samsung Galaxy S21+ Plus 5G 128GB za 578,65 euro (ok. 2800 zł)



Flagowy smartfon Samsunga z ubiegłego roku nadal spisuje się znakomicie. W cenie do 3000 złotych nie ma zbyt wielkiej konkurencji, a na eBay.pl można go kupić w promocji za ok. 2800 złotych. Świetny aparat, wydajne podzespoły, piękny ekran i ładny design to tylko niektóre z wielu jego zalet.







Google Pixel 6 5G 256 GB - 3774 złote (zamiast 4378 złotych)



A może by tak skusić się na niedostępny w oficjalnej polskiej dystrybucji smartfon Google Pixel? Model Pixel 6 5G ma na pokładzie najnowszego Androida 13 i jest jednym z najlepszych telefonów z systemem operacyjnym rozwijanym przez firmę z Mountain View.



Za 783,55 euro (ok. 3774 zł) możrmy kupić flagowy model Google Pixel 6 Pro 5G 256 GB. W polskich sklepach cena zaczyna się od ok. 4699 zł więc to dobra okazja.



Google Pixel 4A 5G 128 GB - 1573 złote (zamiast 1851 złotych)



Oto najtańszy sposób na wejście w posiadanie smartfona Google z łącznością 5G. Zaledwie 1573 złote trzeba wydać za kompaktowe i dopracowane urządzenie z najnowszym Androidem na pokładzie. Stan: używany, ale przy tym bardzo dobry. Moim zdaniem warto.



