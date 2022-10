Gamngowy PC ASUS Strix G35CA z Intel Core i9 13 gen i GeForce RTX 3090

Kolejna firma zapowiedziała wypuszczenie w najbliższych dniach komputerów stacjonarnych dla graczy wyposażonych w procesory Intel Core 13 gen Raptor Lake. ASUS zapewnia, że nowy RoG Strix G35CA to flagowa jednostka dla wymagających użytkowników.



Nowe gamingowe PC ASUS RoG Strix G35CA to prawdziwe bestie do gier

W komputerach ASUS Republic of Gamers Strix G35CA uświadczymy procesory Intel Core 13 gen Raptor Lake (w tym 24-rdzeniowy i 32-wątkowy Intel Core i9-13900KF) oraz karty graficzne Nvidia GeForce RTX 3000 aż do modelu RTX 3090 z 24GB pamięci GDDR6X (dziwne, że bez RTX 3090 Ti). Konstrukcja będzie oparta na płytach głównych z chipsetem Z790 i pamięci DDR5 4800 MHz do 64 GB. Poza tym znajdzie się wsparcie dla PCI-Express 4.0 (nie wspominano tego, ale na pewno też PCI-Express 5.0, w końcu platforma Intel Core Raptor Lake jest zgodna z PCIe 5.0) oraz sieci bezprzewodowej WiFi 6E.





Mimo bardzo mocnych podzespołów, komputer nie wygląda na przesadnie wielki / Foto: ASUS



W kwestii nośników na dane znajdziemy wydajne SSD, a dodatkowo HDD. ASUS wspomina o konfiguracji dwóch SSD (najpewniej chodzi o SSD NVMe PCIe 4.0 lub przynajmniej SSD NVMe PCIe 3.0) po 1 TB oraz dwóch HDD po 2 TB, co łącznie daje nawet 6 TB miejsca na różne dane, w tym zainstalowane gry. Po materiałach graficznych widać, że ASUS zamknął komponenty w nawet nieprzesadnie dużej obudowie. Jak na gamingowy PC z najwyższej półki, wydaje się całkiem zgrabny. Zdjęcia sugerują też, że prawdopodobnie w zestawie otrzymamy klawiaturę i myszkę ASUSa, ale to już tylko moja interpretacja jednego z obrazów, a nie oficjalna informacja. Równie dobrze, może też chodzić o ciekawe ujęcie z podpiętymi urządzeniami niewchodzącymi w skład pakietu.



Czyżby klawiatura i myszka dodawana od razu do zestawu? To możliwe, choć nie jest potwierdzone / Foto: ASUS



Niestety nie ujawniono jeszcze cen komputerów ASUS RoG Stric G35CA, ale sądząc po wnętrzu, nie powinny należeć do najtańszych. Za to pozwolą na rozgrywkę nawet w najnowsze produkcje w wysokich ustawieniach graficznych czy przy rozdzielczości 4K (oczywiście na jakim konkretnie poziomie, zależy od wybranej konkretnej konfiguracji).



Niestety nie ujawniono jeszcze cen komputerów ASUS RoG Stric G35CA, ale sądząc po wnętrzu, nie powinny należeć do najtańszych. Za to pozwolą na rozgrywkę nawet w najnowsze produkcje w wysokich ustawieniach graficznych czy przy rozdzielczości 4K (oczywiście na jakim konkretnie poziomie, zależy od wybranej konkretnej konfiguracji).

Źródło i foto: ASUS / własne

