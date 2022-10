Xiaomi Smart Band Pro 7 już w polskiej sprzedaży. Europejska wersja bez kluczowej funkcji

Od rozpoczęcia sprzedaży w Azji do pojawienia się w Europie (w tym w Polsce) inteligentnej opaski Xiaomi Smart Band 7 Pro, minęło kilka miesięcy. Smart zegarek (co prawda producent nazywa go opaską, ale sprzęt jest zdecydowanie bardziej zaawansowany i większy niż typowe smart bandy) Xiaomi Smart Band 7 Pro zadebiutowała w Chinach na początku lipca, a dopiero dziś 4 października zawitał do polskich sklepów. Niestety wielu potencjalnych przyszłych posiadaczy Xiaomi Smart Band 7 Pro może się zawieźć, bo edycja europejska różni się jedną bardzo ważną funkcją.



Najbardziej zaawansowana smart opaska od Xiaomi jest już oficjalnie dostępna w polskich sklepach

Urządzenie ma prostokątny ekran AMOLED o przekątnej 1,64 cala i rozdzielczości 280 x 456 px (gęstość pikseli na poziomie 326 ppi) z funkcją always-on-display oraz czujnikiem natężenia światła dostosowującym jasność matrycy. Użytkownicy mogą korzystać z ponad 110 trybów sportowych i ponad 150 wzorów tarcz. Oczywiście znalazły się też różne niekoniecznie sportowe funkcje smart jak chociażby odczytywanie powiadomień. Wśród opcji pomagających przy aktywności i monitorowaniu stanu zdrowia, znalazł się akcelerometr z krokomierzem, moduł SpO2 mierzący natlenienie krwi (pulsoksymetr), pulsometr (częstotliwość bicia serca) czy moduł GPS (w zasadzie także z obsługą innych systemów pozycjonowania GNSS) pozwalający na śledzenie trasy i lepsze określanie przebytego dystansu, a także śledzenie snu.

Całkiem niezłe możliwości jak na smart opaskę / Foto: Xiaomi

Co z kwestią NFC w egzemplarzach Xiaomi Smart Band 7 Pro z europejskiej dystrybucji?

Aktywni użytkownicy ucieszą się też z wodoodporności do 5 ATM (według normy ISO 22810:2010.), co powinno nawet pozwolić w pewnym stopniu na pływanie (ale nie nurkowanie). Na jednym ładowaniu wbudowane ogniwo 235 mAh według producenta ma zapewnić nawet do 12 dni pracy, lub do 6 dni przy naprawdę intensywnym użytkowaniu opaski Xiaomi Smart Band 7 Pro. Koperta i pasek dostępne są do wyboru w kolorach czarnym i beżowym. Dodatkowo będzie można dokupić paski w kilku barwach.Czy wypisując specyfikację i możliwości, zapomniałem o NFC? Nie, to niestety samo Xiaomi o nim zapomniało. W przeciwieństwie do wersji azjatyckiej, w Europie nie uświadczymy NFC. Nie wiemy, czy to dokładnie kwestia braku odpowiedniego oprogramowania z obsługą Xiaomi Pay czy różnica na tle sprzętowym. Jeżeli chodziłoby wyłącznie o software, to być może kiedyś Xiaomi przygotuje odpowiedni update. W drugim przypadku nie mamy co liczyć na płacenie przez, nawet po pewnym czasie i wielu aktualizacjach oprogramowania.