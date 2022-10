Xiaomi wprowadza do Polski odkurzacze na wypasie, tablet oraz słuchawki dla wymagających

Zatrzęsienie produktów.

Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum - do odkurzania oraz mycia

Źródło: XiaomiSiła ssania Xiaomi Robot Vacuum X10+ to 4000 Pa. Urządzenie wyposażono w laser i kamerę do wykrywania nie tylko mebli, ale też leżących na podłodze przedmiotów. Nawigacja LDS i system S-Cross AI planują efektywną trasę sprzątania.Źródło: mat. własnyCena zostanie podana, gdy sprzęt pojawi się w Polsce.Nową linię odkurzaczy Xiaomi do pracy na mokro i sucho miałem już okazję zobaczyć w akcji w Warszawie na pokazie przedpremierowym. Modele Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum i Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum pracują w trzech trybach - odkurzania, mopowania i szorowania podłóg. Same dostosowują moc czyszczenia w zależności od zabrudzeń. Co ciekawe, są w stanie sprzątać również rozlaną ciecz. Czym się od siebie różnią?