Xiaomi 12T Pro z aparatem 200MP - pierwsze wrażenia

Moduły fotograficzne w smartfonach rozwijają się w zawrotnym tempie, a sensory o rozliczalności na poziomie 108 MP przestają już kogokolwiek dziwić. Dziś Xiaomi zaprezentowało nowe smartfony z serii 12T, a model 12T Pro idzie jeszcze dalej, bowiem rozdzielczość aparatu to aż 200 megapikseli. To zasługa sensora ISOCELL HP1 wyprodukowanego przez firmę Samsung. Wcześniej zastosowano go w modelu Motorola X30 Pro Od kilku dni mamy w redakcji Xiaomi 12T Pro i mogę podzielić się swoimi wrażeniami na temat użytkowania tego urządzenia.Design nie zmienił się drastycznie od czasu premiery Xiaomi 12. Różnicę, jak przystało na serię T, robi płaski ekran. Delikatnie zmieniła się też wyspa z aparatami, ale to naturalny ruch po zastosowaniu większego sensora głównego.Xiaomi 12T Pro wygląda dość klasycznie, ale jest bardzo masywny. Wagę na poziomie 205 gramów da się odczuć. Front pokryto szkłem Corning Gorilla Glass 5, z tyłu znajdziemy również szkło i to bardzo przyjemne w dotyku. Matowa struktura pomaga w niwelowaniu efektu "palcowania" obudowy.





Multimedialna bestia

Aparat solidnie wystaje poza obudowę, ale obudowa jest na tyle ciężka, że całość nie kołysze się, gdy smartfon położymy na biurku.Skoro mamy do czynienia z urządzeniem z segmentu flagowców, nie mogło zabraknąć topowego procesora Snapdragon 8+ Gen 1 wykonanego w procesie technologicznym 4nm.





Pierwszy smartfon Xiaomi z aparatem 200MP

Zastosowane komponenty sprawiają, że Xiaomi 12T Pro będzie wręcz idealnym urządzeniem do gier mobilnych i konsumpcji multimediów. Na froncie znajdziemy 6,67-calowy wyświetlacz CrystalRes AMOLED oferujący rozdzielczość 1220p z ponad 68 miliardami kolorów. Xiaomi uwzględniło funkcję AdaptiveSync, która dynamicznie dostosowuje częstotliwość odświeżania (30Hz/60Hz/90Hz/120Hz) w zależności od oglądanych treści. Dostępny jest też tryb Adaptive Reading zmniejsza ilość emitowanego niebieskiego światła, aby poprawić komfort oczu. Ekran wspiera Dolby Vision, HDR10+, True Display i Adaptive HDR.W parze ze świetnym ekranem idą podwójne głośniki z Dolby Atmos dostrojone przez Harman Kardon. Dźwięk, jak na smartfonowe standardy, jest zadowalający i bez przeszkód można słuchać muzyki czy oglądać filmy korzystając z wbudowanych głośników.Xiaomi 12T Pro, podobnie jak model 12T, wyposażono w baterię o pojemności 5000 mAh. Według producenta, ogniwo gwarantuje 13,5 godziny pracy na włączonym ekranie. Nie udało mi się tego sprawdzić, ale czas pracy wygląda obiecująco. Doceniam obecność ultraszybkiego ładowania 120 W HyperCharge, smartfon można naładować do 100% w około 19 minut. Szkoda, że zabrakło bezprzewodowego ładowania, które zyskuje coraz więcej zwolenników.200 megapikseli w smartfonie brzmi naprawdę imponująco. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy rozdzielczość wpłynie pozytywnie na jakość zdjęć? Na razie mam mieszane uczucia.Jak już wspomniałem, za zdjęcia odpowiada Samsung ISOCELL HP1 z matrycą o wielkości 1/1,22 cala (piksele 0,64 μm 1,28 μm 4-w-1, 2,56 μm 16-w-1). Przysłona wynosi /1.69, a kąt widzenia 85°. Nie zabrakło stabilizacji OIS, a dzięki dużej matrycy możemy też korzystać z funkcji 2x zoom.Uzupełnieniem głównego aparatu jest ultra-szeroki obiektyw 8MP (f/2.2, kąt 120°) oraz oczko 2 MP do makro. Urządzenie oferuje też 20 MP przedni aparat (matryca 1/3,47 cala, piksele 0,8 μm, f/2.24, kąt 78°).Jak widać, Xiaomi postawiło na nowoczesny główny sensor, ale dodatkowe obiektywy zostały potraktowane budżetowo. W przypadku Xiaomi 12 Pro mieliśmy do czynienia z trzeba obiektywami 50MP o bardzo zbliżonej jakości. Oczywiście trzeba pamiętać, że flagowa dwunastka to produkt droższy i wyżej pozycjonowany niż 12T Pro.Jeżeli chodzi o możliwości nowego 200-megapikselowego aparatu, Xiaomi skupia się na funkcjach ProCut i Ultra Burst, które mają ułatwić kadrowanie. Dedykowane algorytmy obrazowania powinny zapewnić szybkie ustawianie ostrości, doskonałe zdjęcia o wysokiej jasności i perfekcyjne kadry w nocy. Jak jest w praktyce? Obiecująco.