Jedna ładowarka do urządzeń mobilnych zatwierdzona przez Unię Europejską. iPhone wreszcie otrzyma USB-C?

USB-C będzie obowiązkowe

Parlament Europejski w Strasburgu zatwierdził dziś przepisy dotyczące standaryzacji ładowania urządzeń mobilnych sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej. To doskonałe wieści dla konsumentów -wszystkie smartfony, tablety i aparaty fotograficzne sprzedawane w UE będą musiały być wyposażone w port ładowania USB typu C . Od wiosny 2026 obowiązek ten obejmie równieżNowa ustawa została przyjęta na posiedzeniu plenarnym we wtorek 602 głosami za, przy 13 głosach przeciw i 8 wstrzymujących się. Przedstawiciele UE podkreślają, że to ważny krok na rzecz ograniczenia e-odpadów i umożliwienia konsumentom dokonywania bardziej zrównoważonych wyborów.Twórcy przepisów podkreślają, że konsumenci nie będą już potrzebować innej ładowarki przy zakupie nowego urządzenia, ponieważ będą mogli używać jednej ładowarki do całej gamy małych i średnich przenośnych urządzeń elektronicznych.Standaryzacja obejmie nie tylko telefony komórkowe, ale i tablety, aparaty cyfrowe, słuchawki, przenośne konsole do gier, przenośne głośniki, czytniki ebooków, klawiatury, myszy, przenośne systemy nawigacyjne, laptopy (do mocy 100 watów).Pojawią się też nowe etykiety, które będą informować konsumentów o charakterystyce ładowania nowych urządzeń. Kupujący będą również mogli dokonać świadomego wyboru, czy kupić nową ładowarkę z nowym produktem.Według UE, nowe obowiązki doprowadzą do zwiększonego ponownego wykorzystania ładowarek i pomogą konsumentom zaoszczędzić do 250 mln euro rocznie. Zużyte i nieużywane ładowarki stanowią około 11 000 ton e-odpadów rocznie w Unii Europejskiej.