NVIDIA definitywnie zakończyła działalność w Rosji

Stanowcza decyzja.

NVIDIA znika z Rosji

Rosja w technologicznych opałach

NVIDIA wstrzymała sprzedaż kart graficznych w Rosji z początkiem marca bieżącego roku, w odpowiedzi na wojskową agresję tego kraju w Ukrainie. Teraz dowiedzieliśmy się, że popularny producent kart graficznych całkowicie kończy swoją działalność na terenie Federacji Rosyjskiej. Ogłoszono zamknięcie biur oraz zakończenie wszystkich innych aktywności. Wszystko przez ogłoszenie przez Władimira Putina aneksji wschodniej części Ukrainy.Przedstawiciele NVIDIA w poniedziałkowym komunikacie zapowiedzieli, że wycofują się z Rosji po wcześniejszym zawieszeniu dostaw elektroniki do tego państwa. Działalność była podtrzymywana rzekomo tylko ze względu na chęć okazania wsparcia finansowego pracownikom i ich rodzinom. Niestety, Kreml przekroczył wszelkie granice aneksją wschodnich terenów Ukrainy, co skłoniło producenta do stanowczych kroków.Co ważne, NVIDIA zaproponowała pracownikom z Rosji możliwość kontynuowania pracy w innych krajach. To naprawdę piękny gest, o ile oczywiście Rosjanie zechcą opuścić reżimowe realia.Rosja odpowiadała za 2 procent przychodów NVIDIA, o czym informowała Colette Kress w maju tego roku.Warto pamiętać o tym, że Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden nałożył sankcje dotyczące eksportu do Rosji technologii związanych z półprzewodnikami i komputerami. To olbrzymi cios dla rosyjskiej gospodarki, która nie jest w stanie uzupełnić tego braku procesorami Baikał , których produkcja ostatecznie spaliła na panewce.Chińczycy pomimo okazywania wsparcia dyplomatycznego nie kwapią się ze wsparciem sprzętowym, głównie z obawy o kolejne sankcje ze strony USA. Rosja w tej kwestii jest pozostawiona sama sobie.Źródło: NVIDIA