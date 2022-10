IRDM RGB White DDR4 - nowe pamięci z podświetleniem RGB od polskiej marki

Polska marka pamięci komputerowych IRDM (należąca do Wilk Elektronik SA) wprowadziła do sprzedaży kolejne moduły pamięci RAM. Znaną ofertę modułów IRDM RGB DDR4 uzupełniły w pełni białe pamięci IRDM RGB White DDR4, których premiera miała miejsce podczas wrześniowych targów IFA w Berlinie.Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, nowy produkt jest odpowiedzią na rosnącą popularność białych zestawów komputerowych i komponentów w tym kolorze. Co ciekawe, wyróżnikiem na tle konkurencyjnych marek jest zastosowanie nie tylko białego radiatora, ale i samej płytki PCB.Nowe, białe pamięci z efektem RGB bazują na kościach Micron i Hynix. Stabilność i szybkość pracy zapewnia taktowanie na poziomie 3600MHz przy timingu 18-22-22.