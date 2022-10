Ceny prądu 2023 w górę. Podano wysokość opłaty mocowej

Mogło być gorzej.

Ceny prądu w 2023 roku - opłata mocowa

do 500 kWh - 2,38 zł

od 500 kWh do 1200 kWh - 5,72 zł

od 1200 kWh do 2800 kWh - 9,54 zł

powyżej kWh - 13,35 zł

do 500 kWh - 2,37 zł

od 500 kWh do 1200 kWh - 5,68 zł

od 1200 kWh do 2800 kWh - 9,46 zł

powyżej kWh - 13,25 zł

"Wysokość opłaty odzwierciedla płatności dla dostawców mocy, które zostały zakontraktowane w wyniku przeprowadzonych aukcji rynku mocy. Środki pozyskane z tej opłaty przeznaczane są na budowę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych, a także aktywizację zarządzania zużyciem energii i uelastycznienie popytu na nią"

Od 2028 roku wszystko się zmieni

Urząd Regulacji Energetyki podał stawkę opłaty mocowej dla gospodarstw domowych i innych mniejszych na 2023 roku. Rozwiano tym samym wątpliwości związane z ewentualnymi podwyżkami. Opłata mocowa jest jedną z kilku części składowych comiesięcznego rachunku za prąd. Zgodnie z przypuszczeniami opłata mocowa w 2023 roku wzrośnie, ale nie aż tak mocno, jak można się było tego spodziewać.Na comiesięczny rachunek za prąd składają się łącznie cztery opłaty, a tak naprawdę trzy opłaty plus podatki. Polacy płacą opłatę za prąd (za 1 kWh), opłatę dystrybucyjną oraz wprowadzoną w styczniu 2021 roku opłatę mocową, która ma rzekomo stanowić daninę za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju.Wysokość opłaty mocowej w 2023 roku dla odbiorców ryczałtowych wyniesie:W 2022 roku opłata ta wynosi:Powyższe opłaty dotyczą wszystkich odbiorców z grupy taryfowej G oraz odbiorcy energii z grupy taryfowej C1.Bazowa stawka dla wszystkich pozostałych odbiorców to 0,1024 zł netto za 1 kWh pobieraną pomiędzy godziną 7:00 a 22:00 w dniu robocze. To kwota niższa o 0,2 procent względem stawki tegorocznej.- tłumaczy prezes URE Rafał Gawin.Urząd Regulacji Energetyki podał, że koszt rynku mocy wyniósł w 2021 roku 5,5 mld złotych, a w 2022 i 2023 roku wynosi po ok. 5,3 mld złotych.Warto pamiętać o tym, że od 1 stycznia 2028 roku znikną stawki ryczałtowe, a gospodarstwa domowe będą płacić opłatę mocową w wysokości uzależnionej od profilu zużycia energii.Źródło: Urząd Regulacji Energetyki