Czym jest NFC w naszym telefonie?

Współczesne telefony mają wbudowane coraz więcej nowych technologii. Wiele z nich ma na celu usprawnienie łączności i przekazywania informacji między urządzeniami, w szczególności bezprzewodowo. Jedną z najnowszych i coraz popularniejszych technologii jest NFC, czyli Near Field Communication.





Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się:





czym jest NFC

jak działa NFC

jakie zastosowanie ma technologia NFC w naszym życiu

dlaczego tagi NFC to ciekawa technologia przyszłości



Zdecydowana większość najnowszych telefonów wszystkich producentów posiada wbudowaną implementację funkcji NFC. Jest ona obecna również w urządzeniach typu smartwatch i różnych akcesoriach typu słuchawki bezprzewodowe, możemy dokonywać płatności NFC, a tagi NFC stają się coraz popularniejsze. Jakie są najważniejsze informacje jakie powinniśmy wiedzieć o NFC w telefonie?





Co to jest NFC w telefonie?



NFC (Near Field Communication) to komunikacja bliskiego zasięgu, czyli radiowy standard komunikacji o wysokiej częstotliwości i krótkim zasięgu pozwalający na bezprzewodową wymianę danych na odległość do 20 cm.





Technologia ta jest rozszerzeniem technologii kart zbliżeniowych, łączy czytnik i interfejs w ramach jednego urządzenia. Sprzęty NFC mogą komunikować się zarówno z urządzeniami takimi jak karty i czytniki, jak również z innymi urządzeniami NFC. Dzięki temu są zgodne z istniejącą infrastrukturą publicznego transportu i płatności, jak MIFARE.





Jak działa NFC?



NFC można porównać do technologii Bluetooth. Obie są technologiami komunikacji krótkiego zasięgu dostępnymi w telefonach komórkowych (najnowsze modele znajdziesz tutaj: https://www.oleole.pl/telefony-komorkowe,nfc!1.bhtml). NFC działa przy niższych prędkościach i ma znacznie krótszy zasięg, ale dzięki temu zużywa mniej energii i nie wymaga parowania.





NFC konfiguruje się szybciej niż Bluetooth - połączenie pomiędzy dwoma urządzeniami jest automatycznie ustanawiane w czasie poniżej 1s. Maksymalna szybkość przesyłania danych NFC (424 kbit/s) jest niższa niż w przypadku Bluetooth (2,1 Mbit/s), a maksymalna odległość umożlwiająca nawiązanie połączenia mniejsza niż 20 cm. Zwiększa to bezpieczeństwo przesyłania danych, zapobiegając ich przechwyceniu przez osoby niepowołane. Z tego względu może być bezpiecznie stosowana w zatłoczonych miejscach.





NFC jest kompatybilny z istniejącą infrastrukturą RFID. Wymaga stosunkowo niskiej mocy, podobnie jak protokół Bluetooth V4.0. Jednak gdy NFC działa z urządzeniem bez zasilania, zużycie energii NFC jest większe niż w przypadku Bluetooth V4.0 Low Energy (urządzenia z Bluetooth znajdziemy tutaj: https://www.oleole.pl/telefony-komorkowe,lacznosc-bezprzewodowa!bluetooth-.bhtml).





Jakie zastosowanie ma moduł NFC i technologia NFC w codziennym życiu?



Najprostszym zastosowaniem technologii NFC w naszych telefonach jest przesyłanie plików między urządzeniami. Aby dokonać transferu wystarczy włączyć NFC w obu urządzeniach i po prostu zbliżyć do siebie urządzenia. NFC pozwala na niemal natychmiastowe przesłanie informacji.





Najpopularniejszym wykorzystaniem jakie ma funkcja NFC w urządzeniach mobilnych (takich jak te: https://www.oleole.pl/telefony-komorkowe,lacznosc-bezprzewodowa!lte.bhtml) jest dokonywanie płatności zbliżeniowych. Wystarczy odpowiednie skonfigurowanie naszego telefonu z aplikacjami bankowymi i możemy wykorzystać telefon do płatności mobilnych i za pomocą NFC korzystać z naszego urządzenia jak z karty płatniczej.





Technologią NFC zainteresowali się również producenci różnych akcesoriów do urządzeń mobilnych. Dzięki technologii zbliżeniowej możemy w kilka sekund połączyć nasze urządzenia mobilne ze słuchawkami lub głośnikami.





Szczególnie ciekawym urządzeniem w którym możemy wykorzystać funkcję NFC są opaski bezprzewodowe i smartwatche. Zastosowanie NFC pozwala na szybkie płatności zbliżeniowe przy pomocy zegarka. Jest to dużo szybszy sposób niż płatność telefonem, gdyż nie musimy go wyciągać z kieszeni lub torebki, a zbliżenie opaski z terminalem płatniczym trwa kilka sekund.





Tagi NFC jako technologia przyszłości



Ciekawym zastosowaniem NFC jest wykorzystanie tagów NFC, które pozwalają na przesyłanie danych do naszych urządzeń z niemal każdego przedmiotu. Przykładowo tagi NFC przyklejone do paznokcia pozwalają po odpowiednim skonfigurowaniu na bezprzewodowe przesyłanie danych o naszej karcie komunikacji miejskiej, karcie płatniczej i innych danych, które zintegrujemy na tagu za pomocą zbliżenia paznokcia. Nie musimy nosić żadnego innego urządzenia ze sobą.





Kolejnym ciekawym zastosowaniem tagów NFC są inteligentne ubrania. W przyklejonym do ubrania tagu NFC możemy zapisać sobie najważniejsze informacje jakie nam danego dnia są potrzebne - miejsca które chcemy odwiedzić, numeru telefonu lub innych notatek. Po zbliżeniu telefonu do tagu szybko możemy skorzystać z tych informacji.





Dzięki możliwości integrowania plików multimedialnych możemy wykorzystać tagi NFC do tworzenia kreatywnych zaproszeń na ślub. Po użyciu tagu nasz gość może zobaczyć dedykowane zdjęcie, klip audio lub nagranie video.





Technologia taka jak elektroniczny tatuaż pozwala np. na szybkie odblokowanie urządzenia po zbliżeniu do naszej skóry.





Tagi NFC mają również zastosowanie w biznesie. Umiejscowione w sklepach na półkach pozwalają na komunikację z klientem. Po zbliżeniu do tagu znajdującego się po danym produkcie możemy otrzymać najważniejsze informacje o nim lub nawet przepisy kulinarne do zastosowania w domu.





Tagi NFC mają nieskończenie wiele możliwości do zastosowania i tylko od kreatywności twórców zależy przyszłość tej technologii. Dlatego warto jej się przyglądać.